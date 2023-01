Nicole Neumann impacta con su look total black en España

Nicole Neumann y su familia decidió alejarse del verano argentino y viajar al viejo continente, donde desde sus redes sociales comparte todos los looks invernales que está utilizando y que pisarán fuerte la próxima temporada.

La modelo eligió un look completamente negro para lucir en la noche valenciana, utilizando un atuendo muy entallado. Con un pantalón de cuero, un top negro con escote corazón y espalda descubierta, Nicole infartó a todos con una opción perfecta para usar en noches no tan cálidas. Complementó el look con unas botas negras de caña media alta que combinaron perfectamente con el top y el pantalón. Para contrastar, Neumann vistió un cinturón dorado de Moschino que le dio un toque más elegante.

El look total black de Nicole Neumann.

La modelo utilizó un top negro con espalda descubierta.

La ausencia de Indiana Cubero en las vacaciones de Nicole Neumann

La modelo volvió de Punta Del Este e inmediatamente emprendió viaje a Europa con su futuro esposo, Manu Urcera, y sus dos hijas, Allegra y Sienna Cubero. Sin embargo, la ausencia de la mayor, Indiana, sorprendió a todos y generó mucha especulación sobre la relación madre-hija.

Si bien en un principio se reveló que Indiana no visitaría a su madre porque quería pasar más tiempo con su padre, Fabián Cubero y su hermanito Luca, la razón podría tener un trasfondo más grande, suponiendo un distanciamiento entre Indiana y Nicole.

Nicole Neumann en Europa con sus hijas, Siena y Allegra Cubero.

Según estos rumores, la mayor de las Cubero estaría considerando irse a vivir con su padre y su pareja, Mica Viciconte.

No es la primera vez que Indiana decide ausentarse de un viaje familiar con su madre. Recientemente, Nicole viajó con su pareja a Río Negro para pasar la Navidad e Indiana se quedó con su papá, así como también durante otro viaje a Europa, la mayor eligió no viajar.

H.O