La pareja dio un paso más en su relación y, luego de que Mica Viciconte admitiera que le gustaría tener un segundo hijo con Fabián Cubero, compartieron en sus redes la primera fotografía sobre la casa que están construyendo en el barrio privado de Nordelta.

Mica Viconte y Fabián Cubero se muestran muy enamorados en las redes sociales y muy felices con su primer hijo que ya está a punto de cumplir un año. A su vez, Mica también tiene muy buena relación con las hijas de Cubero, lo que causa la furia de la madre de las pequeñas, Nicole Neumann, quién tendrá que tragarse los disgustos ya que Viciconte y Cubero están construyendo su casa muy cerca de la casa de la modelo.

La casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero en Nordelta

Al parecer, Nicole Neumann no disfruta ver a sus hijas disfrutando el tiempo que pasan con Mica Vicionte y su medio hermano, Luca Cubero. Sin embargo, la pareja de la ex participante de Combate y el ex jugador de futbol le restaron importancia a la actitud de Nicole y no lo consideraron determinante a la hora de definir la ubicación de su nuevo hogar.

Fabián Cubero, Mica Viciconte y Luca Cubero en Año Nuevo

Mica Viciconte y Fabián Cubero dejarán atrás su casa en Escobar y pasarán a disfrutar de un lugar mucho más privado. Si bien la casa se encuentra en pleno proceso de construcción, Viciconte y Cubero eligieron situarla en el Barrio Castaños. Mientras que el hogar de Nicole Neumann se encuentra en el barrio Villanueva, uno de los sectores de más alto nivel de Nordelta.

Nicole Neumann y Manu Ucera anunciaron su casamiento

Luego de dos años de compromiso, la pareja anunció a través de sus redes sociales que definieron la fecha de su casamiento. La propuesta del piloto a la modelo fue en Punta del Este y ambos se encontraban vistiendo un look completamente blanco. Nicole tenía un vestido largo estilo romántico, con abertura cut out a la altura del vientre con ilustraciones florales. Manu por su parte eligió un conjunto playero, con camisa de lino y pantalón al tono, acompañado con sandalias negras estilo chancla.