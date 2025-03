Nicole Neumann sabe cuáles son las mejores tendencias de la moda, y no duda en mostrarlo en sus redes sociales. Para diferentes eventos, ella marca los look más cómodos y elegantes que sus seguidores pueden lucir. En esta ocasión, destacó las dos botas tendencias: bucaneras y botas con mangas. Lejos de las biker boots, la modelo mostró cuatro combinaciones que pueden hacerse con el calzado más elegido y usado en la temporada, manteniendo siempre su estilo elegante y terrenal.

Las cuatro combinaciones de botas de Nicole Neumann

1. Las botas con mangas

Durante las últimas semanas, varias celebridades demostraron que hay un nuevo diseño de bucaneras que enamoró a todos: las botas con mangas. Se trata de un calzado donde el cuerpo del mismo se ve tapado por una especie de cuissardes, que le da volumen y movimiento al mismo. El mismo puede ser de gran altura, hasta llegar a las rodillas de la persona que lo utilice. Nicole Neumann decidió utilizar este estilo para un look canchero, pero cowgirl, que enamoró a sus seguidores. Con un diseño en punta y un sombrero de combinación, le dio la posibilidad a un look de día.

Cowgirl y las botas con mangas de Nicole Neumann

Sin embargo, el pasado lunes 17 de marzo, volvió a participar en el programa "Los 8 escalones", donde lució un estilo elegante pero cómodo. En el mismo, se alejó de los pantalones de jean, y vistió un vestido ceñido al cuerpo, con un hombro al aire, de cuero nude. Junto a este, decidió utilizar las botas con mangas total black, para darle un toque descontracturado al look de noche, y unos accesorios que combinaran con el calzado.

Look nocturno con botas con mangas de Nicole Neumann

2. Las bucaneras fruncidas

Las botas son un tipo de calzado que nunca pasan de moda. Por eso, se busca la originalidad de ellas, y el fruncido es uno de los posibles que enamora a todos. Nicole Neumann fue parte de un evento durante una tarde calurosa, y, junto a un vestido largo animal print, decidió lucir unas bucaneras de caña alta y pliegues durante la misma. De un color verde agua llamativo, la modelo buscó la comodidad de este tipo de diseño, que no se ajusta al tamaño de la pierna, pero mantiene la elegancia.

Las bucaneras fruncidas elegantes de Nicole Neumann

3. Las bucaneras oversize

Para los constantes eventos deportivos de su esposo, Manu Urcera, Nicole también elige botas que le permitan andar por toda la carretera. Si bien ella siempre se encuentra en un palco especial para la familia del piloto, ella no duda en recorrer los mejores lugares de la pista y mostrar los looks cómodos. Es por eso que, en ocasiones, busca un estilo de bota más clásico: las bucaneras oversize. Este diseño cuenta con una caña que no tampoco se ajusta al tamaño de la pierna, y llama la atención por el volumen que ocupa. Junto a un conjunto de colores terrenales, de camisa y short elegante, escogió un calzado de cuero, manteniendo el estilo campestre que tanto le gusta.

Las bucaneras oversize de Nicole Neumann

Los seguidores de Nicole Neumann no dudaron en destacar estos looks como los mejores para marcar las tendencias en el calzado. La modelo sabe qué es lo mejor de la moda para que se sienta cómoda, no pierda su estilo, pero imponga lo más pedido por todos. En diferentes ocasiones, ya sea en eventos de noche como de día y al aire libre, la conductora le da una oportunidad a las botas y a sus diferentes diseños.

A.E