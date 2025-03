De cuánto es la herencia que dejó Antonio Gasalla

El fallecimiento de Antonio Gasalla, ocurrido en un sanatorio de Recoleta tras complicaciones de salud, no solo dejó un vacío en el mundo del espectáculo, sino que también abrió interrogantes sobre su patrimonio y herencia. El humorista, de 84 años, padecía demencia senil y siempre mantuvo un perfil bajo, rodeado de un círculo íntimo y privado. Sin embargo, en los últimos años, su situación económica y familiar generó controversias que ahora vuelven a la luz.

Hace algún tiempo, el programa A la tarde, de Karina Mazzocco, reveló detalles sobre la situación patrimonial de Gasalla. Según el informe, el humorista habría decidido vender su lujoso piso en Recoleta, una propiedad de excelente ubicación y calidad, por un precio considerado bajo para el mercado: 600 mil dólares.

Esta decisión despertó rumores sobre posibles dificultades económicas, aunque Luis Ventura, panelista del programa, aclaró que Gasalla no necesitaba el dinero. “Gente de su entorno considera que a veces atenta contra su propia persona con sus decisiones”, explicó.

De cuánto es la herencia de Antonio Gasalla

El patrimonio del artista, que incluye la mencionada propiedad en Recoleta, está valuado en varios millones de dólares. Sin embargo, en los últimos años, el humorista fue víctima de robos que afectaron significativamente su fortuna.

Según trascendió, sufrió el hackeo de una caja de seguridad en uno de sus departamentos, donde se encontraban títulos de propiedad, dinero en efectivo y joyas. Se estima que el monto robado superó los 600 mil dólares, aunque Marcelo Polino, amigo íntimo del capocómico, sugirió que las pérdidas podrían ascender a varios millones.

Respecto a su herencia, Gasalla no tuvo hijos, por lo que sus herederos directos son su hermano, Juan Carlos, y sus sobrinos. Ventura mencionó que algunos familiares habrían cuestionado las decisiones del humorista, alegando que no estaba en pleno uso de sus facultades. “Los que van a hacer sus herederos están pataleando porque dicen que no está en su sano juicio”, explicó.

Sin embargo, Mercedes Ninci, otra panelista, dio otra versión: “Tiene un hermano, Juan Carlos, que se llevan muy buen, vivieron juntos en el confinamiento por la pandemia. Y tiene muy buena relación con los sobrinos, que no están preocupados, son gente de trabajo, respetan a su tío. No me consta que los sobrinos están preocupados, los que conozco y no esperan la herencia de nadie”.

La propiedad en Recoleta, que sigue a la venta, es un reflejo del estilo de vida que llevaba Gasalla. Con innumerables ambientes, decoración de lujo, pisos y paredes de mármol en los sanitarios, y amoblamiento europeo, el departamento es una muestra del éxito que alcanzó el humorista a lo largo de su carrera.

Aunque su legado artístico es incuestionable, los últimos años de Antonio Gasalla estuvieron marcados por problemas personales y financieros. Su decisión de reducir su patrimonio y los robos que sufrió generaron polémica, pero también dejaron en evidencia la complejidad de su vida privada. Ahora, con su partida, queda por ver cómo se resolverá la distribución de su herencia y qué pasará con las propiedades que dejó.