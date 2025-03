De qué murió Antonio Gasalla

En las últimas horas, se dio a conocer una triste noticia que golpeó al mundo del teatro y la televisión. Antonio Gasalla falleció a sus 83 años. El actor y comediante venía cargando varias complicaciones de salud, durante varios años. Finalmente, varios periodistas y allegados confirmaron el fallecimiento, que ocurrió cerca de las 9:30 o 10 de la mañana. Sus seguidores no dudaron en dejarles mensajes a través de las redes sociales, y a investigar la causa de muerte.

¿De qué murió el actor y comediante, Antonio Gasalla?

Este martes 18 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, Antonio Gasalla murió a los 84 años. El actor y comediante había sido internado la semana pasada, por un cuadro de neumonía. Finalmente, recibió el alta y volvió al sanatorio de rehabilitación, donde vivía. Sin embargo, en Puro Show, confirmaron que el lunes pasado tuvo que ser nuevamente ingresado de urgencias en el Sanatorio Otamendi. Según detallaron, presentó complicaciones cardíacas y renales, y recibió respiración asistida. Marcelo Polino se comunicó con Intrusos y confirmó que Gasalla había sufrido una falla multiorgánica.

Actor, comediante, y un ícono del cine y teatro argentino

Antonio Gasalla estuvo en la televisión de todos, y provocó las risas de cualquier espectador que pudiera disfrutar de su talento. Desde 1964, cuando participó de la obra "Chin Chin" con María Luisa Robledo y Alfredo Iglesias, hasta sus últimos días como actor, no se alejó del teatro y realizó varias obras reconocidas. Entre ellas, se encuentran "Help Valentino", "Más respeto que soy tu madre", "La mandarina a pedal", "Yo no… y usted?", "Nosotros tres", "Gasalla for export", "Gasalla en terapia intensiva", "El Maipo es el Maipo y Gasalla es Gasalla", "Pan y circo", "La verdá de la milanesa", "Ídolos y forros de Gasalla", y "Gasalla y Corrientes".

En cine, se destacó gracias a icónicas películas que quedaron marcadas en la cultura argentina. "Esperando la carroza" fue la más reconocida de ellas. Sin embargo, en la televisión también protagonizó sus propios ciclos, donde desplegaba su inolvidable galería de personajes, como lo fueron Mamá Cora, la empleada pública Flora, Yolanda, Soledad Dolores Solari, la maestra Noelia, entre otros. Además, formó parte del Bailando por sueño, el programa de Susana Giménez y realizó participaciones en "Vecinos en guerra", "Tiempofinal", "Los Roldán", "Poliladron" y "La Argentina de Tato".

Antonio Gasalla se volvió un ícono de la cultura argentina, y dejó un recuerdo imborrable en sus colegas y espectadores. Por el momento, no dieron los detalles del último adiós, pero varias celebridades se pronunciaron en redes sociales para dejarle un mensaje de cariño. El actor y comediante falleció a sus 84 años, y cargó con una enorme trayectoria de gran importancia.

