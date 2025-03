El escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa creciendo día a día, a medida de que se van filtrando diferentes videos y audios sobre lo sucedido. El pasado viernes 14 de marzo, ocurrió un violento encuentro entre ambas partes en el Chateu Libertador, edificio donde vive la conductora. El mismo fue en frente de las menores de edad, y el futbolista fue denunciado por su accionar contra las mujeres del lugar. Luego de diversas teorías, se mostró una conversación telefónica que hubo entre la expareja, minutos antes de que se desatara la polémica.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La conversación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Secuestraste a las nenas"

Este martes, en A la Barbarrosa (Telefe), se dio a conocer que Mauro Icardi y Wanda Nara tuvieron una conversación telefónica, minutos antes de que se desarrollara el escándalo que terminó con la intervención de la policía, el SAME y los abogados de las partes. El mismo comenzó debido a que Francesca e Isabella no querrían estar con el padre sin llevarse sus mascotas, esto no era aceptado por el jugador que les indicó que subieran al departamento a dejar a sus perros con su madre. Tras una espera por el regreso de las niñas, él mismo subió a la propiedad y se desató un violento encuentro.

Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijas

Sin embargo, en el programa de este martes, mostraron que Icardi tuvo una conversación con Wanda, a través del teléfono de su hija mayor. En la misma, le pedía que enviara a sus hijas, ya que él no podía subir a la propiedad. "Entregale las nenas al encargado de la seguridad, así están seguras", explicaba la estrella del Galatasaray. "Subí vos, Mauro. Porque Isi no quiere bajar. Yo te autorizo", le respondió la modelo, mientras se escuchaba la negativa de la niña detrás. Ante esto, él sentenció: "Yo no puedo subir. Tengo una denuncia por violencia de género, no importa que me autorices vos".

Wanda Nara y Mauro Icardi

Icardi volvió a apuntar con que no podía, y que ellas debían bajar. Cansado de la situación, acusó a la modelo: "Isi tiene que bajar. Sos la madre, decile que baje. Yo le hice dejar a los perros. Si los dejaban y bajaban, en vez de secuestrarlas como hiciste, no habría ningún problema. Las secuestraste ahí". La discusión siguió creciendo, hasta el punto en que fue Francesca la que habría dado el sí para bajar. Sin embargo, se sabe que no terminó como hubieran querido.

Por el momento, tanto Wanda Nara como Mauro Icardi decidieron mantener el silencio público. Por el contrario, dejaron que sus abogados, Elba Marcovecchio y Nicolás Payarola, sean los que se pronuncien frente a los medios de comunicación. La modelo tomó acciones legales y denunció al futbolista por hostigamiento, violencia de género y lesiones; además de recibir un botón antipánico. Por su parte, el deportista no puede volver a mantener conversación con las menores por, al menos, 180 días, y tiene una orden de detención en caso de que vuelva a acercarse. Esto lo complicaría en la batalla por la tenencia de sus hijas.

A.E