Se conoció un audio de Isabella Icardi con un pedido para Mauro Icardi: “No voy a estar en Turquía”

El viernes pasado, Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaron una nueva polémica en medio de su escandalosa separación, al momento que el jugador ingresó a la propiedad de Chateau Libertador a buscar a sus dos hijas tras una espera fuera de la propiedad. Allí se desarrolló un episodio violento, por el que intervino personal policial y desde entonces este enfrentamiento escaló a un nivel de violencia hacia las menores.

En medio de este nuevo enfrentamiento, que podría concluir en la prohibición de vinculación del padre con sus hijas tras la denuncia que presentó Wanda Nara por lesiones, se filtró un audio que dataría del mes de enero en el que Isabella Icardi le realiza a Mauro para recuperar sus pertenencias tras una estadía en su hogar. Esta conversación generó controversias debido a las respuestas y tono con el que habla el juagdor.

El audio de Isabella Icardi a su padre, Mauro Icardi

Hace 60 días que Mauro Icardi no tenía contacto con sus hijas, Isabella y Francesas. Esta distancia se produjo debido a los desacuerdos entre el jugador y Wanda Nara. Sin embargo, habrían llegado a un acuerdo y el viernes pasado se dio un encuentro y las menores pasarían con su padre quince días. Pero la reunión terminó en escándalo, ya que presuntamente él no quería llevarse a sus hijas con sus mascotas e irrumpió en la propiedad donde estaba su expareja y se desató un repudiable episodio.

En este contexto, se dio a conocer un audio que data del verano en el que Isabella Icardi se comunica con su padre luego de una estadía con él. La menor le pide a Mauro que le devuelva sus pertenencias escolares, ya que quedaron en su hogar y ante la vuelta a la escuela las necesitaba. Esta llamada la realizó Wanda Naa, pero fue la menor quien interrumpió a su madre y habló directamente con su padre.

"Y ahora yo tengo que llevar una cartera en vez de una mochila. Tuve que ir hasta con el director", reprocha la niña en este audio difundido por Juan Etchegoyen. "¿Ahora no pueden comprar una mochila?", respondió Mauro. Lo que llevó a Isabella a explicarle que no había necesidad ya que ella tenía una, de allí el pedido de devolución. "Avisame cuando lleves las cosas así no tengo que ir todos los días con el director", agregá.

"Vos no tenés que estar en el colegio acá. Esa es otra de las cosas", respondió el jugador. "Pero todo este tiempo yo no voy a estar en Turquía", respondió Isabella. Esta conversación deja en evidencia la insistencia de Mauro para que las menores abandonen la Argentina para volver a instalarse con él, cuando regrese a jugar al Galatasaray, este habría sido el motivo por el que Wanda Nara interrumpió las visitas padre e hija hasta no garantizar las condiciones en las que se darían. Pese a llegar a un acuerdo tras 60 días, el viernes pasado el reencuentro se suspendió ante la situación violenta que atravesaron las menores.