Nicole Neumann y Manu Urcera se vieron involucrados en un escándalo luego de que se hizo pública la denuncia de la Confederación Mapuche de Neuquén, quienes apuntaron contra la modelo por el dinero con el que se cubrirán los gastos de su casamiento, relacionado a la empresa Comarsa y los basurales de petróleo.

Sin embargo, lejos de hacerse eco de lo que ocurre a su alrededor, Nicole Neumann reapareció en las redes con una romántica publicación dedicada a su prometido, Manu Urcera, junto a un video en el que compiló diferentes momentos que compartieron juntos.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

"Un Aniversario más, de cada uno de los que quiero festejar por el resto de nuestras vidas. No había reel donde meter tantas cosas vividas, tantas aventuras, tantos momentos, tanto amor", expresó Nicole dejando en evidencia que hoy cumple un año más junto al pioloto.

"Así nos quiero siempre, juntos y haciéndonos reír! De eso se trata no? Te amo for ever & ever. Feliz Aniversario mi amor!", agregó Nicole visiblemente enamorada de Manu Urcera. De esta forma, la modelo demostró que nada ni nadie va a opacar el amor que se tienen.

La reacción de Manu Urcera a la publicación de Nicole Neumann

Como era de esperarse, Manu Urcera se hizo eco de la publicación de su prometida y respondió: "Qué lindos momentos! increíbles! Y esto recién empieza. Te amo". Así dejó en claro que el sentimiento es mutuo.

Aunque cabde destacar que por el momento, no hizo una publicación de igual calibre en sus redes oficiales. Lo que no significa que pueda hacerla durante el resto del día, como lo ha hecho en aniversarios anteriores para agasajar a Nicole Neumann.