Pampita y Nicole Neumann lucieron el mismo peinado en Los 8 Escalones y la tensión no se hizo esperar

Pampita y Nicole Neumann no se pueden ver ni en pintura. Es una riña que lleva varios años en el espectáculo argentino. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y hoy en día son compañeras de trabajo. Cada noche, ambas brillan en el panel de "Los 8 Escalones", programa que conduce Guido Kaczka en El Trece y por consecuencia, se tienen que ver las caras por más de una hora, todos los días.

A pesar de su mala relación han demostrado ser profesionales y frente a cámara, aunque no interactúan, dan lo mejor de sí. No obstante, en silencio, tienen una guerra para confirmar cuál de las dos es la que mejor luce y, durante la edición de este lunes en la noche ocurrió una casualidad muy llamativa, tanto Pampita como Nicole tenían el mismo peinado.

Así lució Pampita.

Pampita y Nicole Neumann escogieron para la grabación de "Los 8 Escalones" rodetes para sus cabellos. Una moda trendy de este otoño 2023 y que tiene su origen en la década de los 90. Lo cierto es que esta tendencia está renaciendo entre las figuras del espectáculo y la moda, sin embargo, nadie pensó que las dos iban a llevar el mismo estilo de peinado, causando incertidumbre y tensión a la hora de grabar.

Así lució Nicole Neumann.

Lejos de causar alguna polémica o enfrentamiento, las modelos llevaron la fiesta en paz y no causaron ningún tipo de estragos en el programa. Pampita optó por un rodete clásico en sintonía con su look total black, mientras que, Nicole Neumann, escogió una versión más descontracturada, acorde al vestido boho que lució. No hay dudas que ambas se veían muy bien y se robaron todas las miradas.

Pampita no saludó a Nicole Neumann por apoyar a Mar Tarrés

La semana pasada Pampita protagonizó un escándalo, luego de que la influencer Mar Tarrés revelara un chat con la modelo, en donde se negaba a firmar una petición para la construcción de un hospital público veterinario. Esto molestó a la jurado del "Bailando 2023", quien tildó de "mala mina" a la activista.

Tras esto, "Socios del Espectáculo" fue a preguntarle a Nicole Neumann su opinión sobre este cruce, a lo que la novia de Manu Urcera contestó: "Todo lo que sea a favor de los animales lo voy a apoyar, obvio. Ya saben de mi lucha por los animales desde siempre". En ese momento, apareció Pampita y el notero no dudó en desaprovechar la oportunidad y lanzó: "Vení, amiguense", pero la pareja de Roberto García Moritán con una sonrisa hizo un gesto con las manos diciendo que no.

AM