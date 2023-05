Nicole Neumann está acostumbrada a dar de qué hablar. La mediática es una de las más polémicas del espectáculo argentino. Su romance con Manu Urcera y sus conflictos con Indiana Cubero, su hija mayor, la han posicionado en el centro de la polémica. Aunque ella intenta evitarlo, la prensa siempre está atenta a sus movimientos.

La actual panelista de "Los 8 Escalones", el programa que conduce Guido Kaczka en las noches de El Trece, quedó expuesta en las últimas horas, luego de que revelara sin querer que tiene una cuenta de Instagram privada, en la que comparte contenido muy familiar y en donde sigue a las personas que más cercanas son con ella.

A Nicole se le escapó que tiene otra cuenta de Instagram.

"¿Alguien me sabe decir por qué tengo Candid en mi Instagram personal y acá no?", escribió Nicole Neumann en una historia, pero después, publicó otra imagen en donde no tapó el usuario de su cuenta privada de dicha red social, quedando en evidencia cómo es el perfil. "Se ve bastante diferente, ¿no?", comentó.

En el feed de esta cuenta de Instagram de Nicole Neumann, llamada @unterunicole, se puede ver que tiene 19 seguidores y más de 500 publicaciones. La mayoría de los registros son fotografías en familia, sus viajes en el exterior y sus visitas campestres. Como dato no menor, en este perfil, la modelo no sigue a su expareja Fabián Cubero y a Mica Viciconte, tampoco se aprecian gráficas con su hija Indiana, con quien en la actualidad tiene una muy mala relación.

Así es el Instagram secreto de Nicole Neumann.

La última vez de Nicole Neumann e Indiana Cubero

Desde hace meses la prensa viene especulando sobre el quiebre en el vínculo madre e hija que alguna vez tuvieron Nicole Neumann e Indiana Cubero. Trascendió que hace varios meses que la mediática y su retoño no se ven juntas. Una pista de ello reposa en su cuenta de Instagram, donde se puede apreciar que el pasado 2 de diciembre fue la última vez que compartieron.

En esa oportunidad asistieron a un evento solidario en el Teatro Colón, junto a Manu Urcera y Allegra Cubero. "Lindísima noche", escribió Neumann en una de los registros de esa velada.

AM