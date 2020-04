Nicole Neumann reveló los verdaderos motivos por los que no va a trabajar

Nicole Neumann se refirió, una vez más, a su ausencia de Nosotros a la mañana. En medio de la "interna" con sus compañeros de trabajo, la diosa confirmó que tiene más de un motivo para ausentarse.

"No, hay cosas que no me gusta sacarlas a la luz porque no está bueno por respeto a mis hijas; son cosas que no quiero que traspasen", dijo mediante una videollamada con el Pollo Álvarez en el programa.

"¿No estás ahora acá que no estás con tus hijas porque no podés?", le repreguntó el conductor y Neumann contestó: "Tal cual".

Luego, aseguró que el "parate" judicial por la cuarentena complicó su situación. "Mis cosas están en un parate total, boyando en un gris total. Espero que esto se reactive y, de hecho, los abogados pueden trabajar online", disparó.