Nicole Neumann: "Le compré teléfonos a mis hijas para hablar cuando están con el padre"

En medio de la pandemia mundial por el Cronovarius y con la Argentina cumpliendo aislamiento preventivo y obligatorio, Nicole Neumann y Fabián Cubero siguen sin poder tener un buen vínculo y segundo contó la Top Model y panelista de "Nosotros a la Mañana" la situación por el momento no parece mejorar a tal punto que no logran ponerse de acuerdo en la cantidad de días que Indiana, Allegra y Sienna deben pasar con ella y con el exjugador de Vélez.

Ayer la modelo llevó a las tres niñas a la casa que el deportista tiene con Micaela Viciconte, su pareja donde se quedarán por varios días. Pero no las entregó como siempre, sino que les dio un teléfono celular a cada una para poder comunicarse con ellas durante el período que están con su padre ya que según le contó a CARAS Digital, se le hace muy difícil establecer hablarles.

"Les tuve que regalar teléfonos celulares a mis hijas para poder comunicarme con ellas cuando no están conmigo porque sino es imposible hablar. Sobre la alimentación de las nenas en su momento le he pedido o le he hecho alguna recomendación pero no sé si fui escuchada".