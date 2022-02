Nicole Neumann publicó un mensaje que generó rumores de embarazo

Nicole Neumann viajó a Europa con su novio Manu Urcera. Desde Madrid, publicó un video con imágenes del hotel donde se hospedaron y llamó la atención el mensaje que escribió junto a él.

Nicole Neumann y Manu Urcera en Madrid.

El enigmático mensaje de Nicole Neumann

"Gracias por recibirnos y tratarnos como en casa!!! Un placer la atención, las vistas en el roof top y el cuarto de ensueño con todas las comodidades !!! En un punto “clave “ de la ciudad , cerca de todo para disfrutar Madrid a pleno!!!! Volveremos y seremos 5 (o 6?) jaja", escribió Nicole Neumann en sus redes.

Enseguida, sus seguidores comenzaron a especular que esa última pregunta se refería a un bebé en camino. "5 o 6? Esta embarazada?", "Esta llegando un [email protected] Nicole" y "Embarazada??", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Amor en el viejo continente.

Nicole Neumann se defendió de las críticas por viajar sin sus hijas

Hace unos días, en un rato libre, la modelo dio la opción a sus seguidores de enviarle preguntas. "Contesto las 15 primeras", escribió en sus Historias de Instagram.

"A ellas, claro", contestó Nicole Neumann con una foto junto a sus hijas, ante la consulta de qué es lo que más extraña de nuestro país. Luego, otro seguidor le preguntó: "¿Sacrificio y te vas tres semanas o más? ¿Tanto compromiso tenés?". La respuesta de la modelo fue directa: "A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un. sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. ¡Enorme! Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje".

Por último, otro follower le consultó: "Hijas, desapego, viajes, vida de mujer... ¿Cómo hacés con todo?". Y la novia de Manu Urcera respondió: "A veces no puedo. Trato de viajar con ellas o cuando están con el papá por acuerdo legal. Trato de elegir no tener culpa cuando no tengo opción y trato de ser feliz cuando no puedo estar con ellas aunque quisiera. ¡Si no sería imposible!"