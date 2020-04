Nicole Neumann y la queja por las tareas virtuales de sus hijas: "Te volvés loca"

En medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, Nicole Neumann habló de las actividades que realiza con sus hijas ocn quienes está en aislamiento. Además de las tareas de la casa y alguna que otra actividad para distenderse, la top se quejó por las actividades escolares que Allegra, Sienna e Indiana, deben realizar.

En diálogo con el programa del que forma parte, Nosotros a la mañana, aseguró: "Ahora hay un nuevo sistema para las matemáticas, no es como nos enseñaron a nosotros. Te juro que te volves loca, no se divide, no se suma ni se resta igual. Es tremendo", contó.

En ese sentido, hizo hincapié en que ella está sola ocupándose de estas tareas: "Más cuando una está sola. Soy una para asistir a tres más todo lo que tengo que hacer de la casa", dijo y cerró: "Te juro que es muy complicado".