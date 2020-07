La tremenda reacción de Nicole Neumann tras el llanto de Mica Viciconte en la TV

Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte volvierona ser noticia en los últimos días debido a que el exfutbolista denunció penalmente a la top por no entregarle a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. Tras este conflicto legal, la blonda acusó a su novia de gritarle y maltratar a las nenas.

“Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'”, dijo Nicole en LAM.

Tras estas tremendas acusaciones, Mica se mostró muy dolida y quebró en llanto: “Desde ayer me atacan de una manera abismal, sin asco, diciendo que yo soy maltratadora. No hay necesidad. A mí me hicieron mierda”, dijo en El show del problema, donde es panelista.

Lejos de quedarse callada pero sin exponerse, Nicole decidió atacar en las redes sociales dándole "like" al posteo de una cuenta de sus fans en Twitter que decía: “Ahora se hace la pobrecita la de yo no fui, cuando la nena descubre tu verdadera cara y le hizo saber a su madre cómo eras en realidad con ella, y lo obsesionada que estás con Nicole”.

“Estás así porque las hijas de Nicole le contaron a su madre que te la pasás googleando a Nicole, te la pasás hablando pestes de Nicole adelante de ellas ni respeto tenés #SeEstáHaciendoLaVíctima #LosNiñosNoMienten”, continuaba el mensaje que Neumann tildó con un corazón.

Cabe destacar que en medio de esta polémica, una empleada que trabajó para Cubero y Neumann declaró que las nenas se llevan perfecto con Mica y que de hecho cuando iba a la casa las pequeñas siempre estaban al pendiente de la panelista.