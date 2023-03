Nicole Neumann y Pampita son dos de las modelos argentinas más emblemáticas del país y, además de ser conocidas por su trabajo, también lo son por la enemistad que cargan la una a la otra hace varios años. Nicole Neumann habló con Socios del Espectáculo y recordó la entrevista a la que accedió en el programa de Caro Ardohain.

Hace unos días, Nicole y Pampita debían filmar juntas en el programa de Guido Kaczka, pero trascendió que no quisieron grabar juntas. Al parecer, la discusión comenzó luego de que Neumann le exigiera a Pampita que se saque una campera que ella también tenía puesta. A la salida de los estudios, Socios del Espectáculo increpó a la modelo y le consultó por la prenda en discordia. “No, al revés, ella me dijo que tenía la misma campera que me puse en el primer programa”, explicó Nicole.

Pampita y Nicole Nuemann

Sin embargo, el notero le explicó que Pampita dijo lo contrario que Nicole en una nota y que lo había negado. De igual manera, la rubia siguió explicando y aseguró que jamás le exigió que se saque ninguna prenda. “Pero ella no la tenía puesta, me comentó que la tenía de alguna vez”, reiteró Neumann.

Pampita abandonó el estudio de ShowMatch luego de discutir con Nicole Nuemann

Queriendo obtener más declaraciones de la rubia, el periodista le recordó aquella vez en 2017 donde Nicole Neumann aceptó ser entrevistada por Pampita en su programa y que terminó mal. Las modelos se sacaron la bronca al aire y se dijeron de todo. "Fue medio tremenda, no fue muy amorosa esa nota. Era un ataque atrás del otro", cerró Nicole.

Pampita se refirió a Nicole Neumann y habló del conflicto de no querer grabar con ella en Los 8 Escalones

Pampita, conductora de El Hotel de los Famosos 2, participó como invitada de lujo durante uno de los episodios de Los 8 Escalones y llamó la atención la ausencia de Nicole Neumann luego de las acusaciones. Sin embargo, Pampita dejó en claro que no existe tal grieta entre ellas y que espera que no sean rumores para publicitar el programa.

"No tengo conocimiento de eso. No sé si son rumores para promocionar el programa. Quiero pensar bien sobre de dónde salen las cosas, pero no es verdad", comenzó hablando Pampita. Y es que a la conductora no le gusta ser protagonista de conflictos con otras celebridades argentinas.

Pampita aseguró que jamás le dijeron que grabaría con Nicole Neumann, por lo que, el rechazo a trabajar juntas, nunca existió. "Seguramente nos va a tocar en algún momento. No sé por qué lo piensan así, porque para nosotras es súper natural compartir un ámbito de trabajo", explicó la conductora.

OL.