Pampita y Nicole Neumann son reconocidas rivales históricas y, aunque resulte pintoresco para el periodismo amarillo, la enemistad de las dos diosas culminó este 2023 cuando ambas grabaron su participación en Los 8 escalones del millón y compartieron trabajo por primera vez.

Después de más de 16 años de dimes y diretes, las modelos mantuvieron su ansiado careo en en 2017 en KZO durante una picante entrevista que la morocha le hizo a Nikita en su ciclo, Pampita Online.

En ese encuentro cumbre, la blonda rememoró los inicios en la pasarela junto a Roberto Giordano. "Yo tenía que salir al lado de Giordano para cerrar el desfile, pero me pasaste el brazo por delante para abrazarlo y yo quedé pintada. Ahí empecé a pedir que te pusieran del otro lado de Roberto, y no al lado mío. Por eso dije que eras mala compañera, y porque tenías feas actitudes en los desfiles con muchas otras colegas. Hasta dejaste llorando a algunas chicas por sacarles un vestido que a vos te gustaba para desfi lar", disparó Nicole Neumann en ese momento.

Pampita y Nicole Neumann en 2017, durante la primera entrevista juntas.

"Desde siempre había mala onda de parte tuya hacia mí. Además, yo nunca posé ni cerré un desfile al lado de Roberto Giordano", le retrucó Pampita.

En ese entonces, las tapas de revistas mostraban a Pampita y Nicole Neumann como las figuras del momento y también se mofaban de esta antipatía en la que aparecían diversas versiones. Al parecer, se robaban la ropa, se empujaban en la pasarela y se boicoteaban trabajos.

El enojo de Pampita con Nicole Neumann en Bailando 2016

"Tuve muy pocas tapas con vos, porque nunca quisiste", le reprochó Nicole Neumann a Pampita en 2016, cuando se cruzaron en Bailando por un sueño donde la esposa de Roberto García Moritán era jurado. "Me tuve que ir vestida de las producciones, porque como yo recién empezaba, no quisiste hacer la tapa conmigo. Tengo muy malos recuerdos de vos como compañera", disparó la rubia.

Pampita vs Nicole Neumann: la entrevista crucial y el careo en KZO

Pampita y Nicole Neumann tuvieron su ansiado cara a cara en Pampita Online, en KZO , durante 2017. En ese entonces, la morocha aprovechó a reprocharle el término Muqui, que lo usaron para mencionar a la diosa.

"Alguna vez he usado el Muqui, éramos chicas. Así como vos también has tenido malas actitudes que a las demás no les gustaban, quizá porque eras chica. Lo mismo me pasó a mí y te pido perdón", le dijo Nicole en ese momento.

Pero Ardohain no se la dejó pasar y retrucó. "Había una intención de hacerme bullying. ¿No pensaste que me podía doler?", siguió ella y Nikita respondió: "No, porque cuando el otro está provocando con una mala actitud.

"No necesito que me pidas perdón, vos ni nadie. Pero como comunicadoras tenemos que dar un mensaje claro de que nadie se merece que le digan nada, que le pongan un apodo o hablen por atrás sin conocerla", disparó Pampita para terminar el ring.