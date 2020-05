Nicole Neumann reveló el "chape" fuerte que tuvo con Furriel para una escena en la TV

Desde su casa, donde pasa la cuarentena, Nicole Neumann se comunicó con Nosotros en la mañana, el programa del que es panelista y en una divertida charla con el Pollo Álvarez, la modelo se puso en plan de confesiones y recordó el momento en que en una escena de amor con Joaquín Furriel, "aprovechó" y lo besó con pasión.

"Fue en una escena de Herederos, no me acuerdo tan bien, fue hace mucho tiempo, pero yo no sabía que no sabía cómo había que besar así que metí lengua, que es algo que los actores ni hacen", confesó la top ante la sorpresa de todos.

"Y bueno, yo me entregué al beso, como si estuviera besando realmente", continuó y ante la pregunta del panel de si Furriel la invitó a salir, Nicole aseguró: "Yo estaba comprometida en ese momento".

¡Tremendo!