Nicole Neumann y Fabián Cubero, enfrentados por una casa millonaria

Nicole Neumann y Fabián Cubero parecían estar en buenos términos pero todo volvió a estar mal entre la expareja.

Ahora, la modelo y el exfutbolista están en pie de guerra nuevamente por una lujosa casa valuada en 800 mil dólares que les pertenece a ambos. Se trata de la vivienda exclusiva que tienen en un country, en la que actualmente vive Nicole con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero.

De acuerdo a lo que recoge la revista Paparazzi, Cubero y Neumann habían acordado judicialmente que ella y las niñas se quedarían viviendo en la propiedad hasta que lograran la venta. Pero la situación de la pandemia complicó los planes y ahora Fabián acusa a Nicole de demorar que la casa esté en el mercado inmobiliario ya que no deja que los interesados ingresen a la residencia para verla.



En este contexto de desacuerdo, el exfutbolista planea actuar ante la Justicia para encontrar la forma de obtener la ganancia que le corresponde sobre este bien conyugal, generando una nueva batalla legal con su expareja.

Fuerte cruce entre Mica Viciconte y Nicole Neumann: gritos y escándalo en la casa de Cubero

Nicole Neumann y Mica Viciconte protagonizaron una nueva polémica. El escándalo empezó cuando la modelo top llevó a sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana a la casa que comparte la ex chica Combate con Fabián Cubero.

"Nicole tenía que llevar a las chicas al country donde viven. Cubero no estaba en su casa y como Nicole no sabía cuál era, porque ellos no se lo quieren decir porque no tienen diálogo, la hacen esperar afuera para que no entre", dijo Yanina Latorre en LAM.

Luego, la "angelita" aseguró que Viciconte fue la que comenzó la polémica. “El otro día como Cubero no estaba y no salió a buscarlas, Nicole como buena madre se peleó con el de la guardia. ¡Tiene tres criaturas pequeñas! Fue hasta adentro y cuando Mica vio que Nicole entró al country y llevó a las niñitas a la casa, porque era el día que le tocó a Cubero, le gritó y le hizo un escándalo a la guardia", agregó.