Con algunos meses de diferencia, la futura esposa de Manu Urcera, Nicole Nuemann y la novia del trapero Rusherking, Eugenia “La China” Suárez, usaron un mismo look que está siendo tendencia. La prenda cosiste en un pantalón sastrero de Bershka, un prenda que conquistó el Street style en el hemisferio norte y que ahora se encuentra haciendo furor en nuestro país, y quienes mejor para lucirlo que Nicole y La China.

Este pantalón sastrero consiste en el detalle de la cintura doblada, una prenda muy original y una de las más deseadas por las fashionistas, y tine un costo de 29 euros. Si bien en el país no hay Bershka, es un diseño que se está copiando. Para ellos se puede hacer con un pantalón sastrero que se le da vuelta en la cintura para que la parte interna quede del lado d afuera.

La China Suarez con us look sastrero

Look Nicole, China y Rosalia

Esta tendencia la trajo nuevamente a la vida la cantante catalana Rosalia, quien le incorporó un estilo canchero y moderno. El look “motomami” se ve en todas las pasarelas del mundo y todo fue gracias a la cantante.

Distintos diseñadores del mundo dedican sus propias versiones “motoqueras” a estos sastreros con camperas y borcegos, como se vio en la colección de Diesel y Miu Miu.

Nicole Nuemann y su look sastrero

Lo cierto, es que una de las modelos icono de los 90, la exitosa actriz, saben cómo lucir un look que revoluciona no solo las pasarelas, si no las calles del país.

J.M