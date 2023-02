La modelo icono de los 90 Nicole Neumann y el piloto Manu Urcera se comprometieron en enero del 2023 y sellaran su amor en diciembre del mismo año. Maite Peñoñori reveló donde será la boda y algunos detalles más de la mágica celebración que tendrá la pareja. "La fecha estimativa sería el 8 de diciembre", comenzó diciendo la periodista, pero aún les queda pendiente quien va a ser su wedding planner.

Además, agregó: "Tienen muchas ganas de que sea en el sur, Bariloche, Villa La Angostura o Neuquén". Al igual que Flor Peña, la pareja tendría la idea de hacer una boda doble, una en Buenos Aires y otra en el sur del país: "Quiere que tenga la onda de lo que se vio en el compromiso, esa onda country, muy indie, muy boho, quieren que vaya por ahí".

Por último, también reveló que la pareja

Se casan: Manu Urcera y Nicole Neumann

está construyendo su casa en Nordelta, donde vivirían juntos después del casamiento.

Nicole Neumann habló de su relación con su hija mayor Indiana Cubero

Luego del viaje que tuvieron a España Nicole, Manu, Allegra y Sienna, la modelo habló con Intrusos sobre la relación que tiene con su hija mayor Indiana Cubero, quien actualmente se e cuenta viviendo con su padre Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte, después de varios rumores donde no se llevaría bien ni con su madre ni con el novio de la misma.

Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero

No tengo nada para decir de nada, se han dicho un montón de cosas y ninguna es cierta. No me hago eco de eso", fue lo que dijo Nicole ante la consulta de su relación con Indiana. Además, agregó: Se dicen muchas mentiras y yo ya me divierto. Ustedes saben que hace mucho vengo resguardando la intimidad de mis hijas".

Nicole con sus hijas: Indiana, Allegra y Sienna Cubero

Para finalizar, agregó unas picantes palabras: "Se dicen muchas cosas y por ahí hay manos negras atrás, no lo sé...".

J.M