Nicole Neumann reveló la interna que la separa de sus compañeros de programa

Nicole Neumann decidió voluntariamente no presentarse en Nosotros a la mañana y respetar la cuarentena en su casa. Al parecer, esta actitud no fue bien recibida en el resto del grupo y así quedó en evidencia desde las llamadas que la modelo hace al aire con el conductor, Pollo Álvarez.

En este sentido, el conductor del ciclo de El Trece aclaró: "Nosotros hicimos una bajada de línea desde la producción del programa y es que, con esta pandemia cada uno tiene la decisión si quiere venir o no. Después, dependiendo de las cuestiones de cada uno, algunos pueden y otros no; algunos quieren y otros no. La verdad es que nadie está obligado a venir", aclaró el morocho en Bendita TV.

"Definitivamente, a mí me encantaría que vengan todos de manera alternada, con la distancia obligatoria. El caso de Nicole es que no puede venir, por eso sale Skype. Es una cuestión muy personal de ella que prefiero que lo responda Nicole. No es que no quiera responder, sino que no me corresponde", siguió.

Lo cierto es que, mientras salía al aire este jueves, Nicole salió al cruce con sus colegas de programa y reveló una dura interna. "Estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo. Mi motivo por no estar ahi es muy claro, soy el único adulto con tres menores y no me puedo ir", enfrentó la modelo. "La situación cambió, no tengo empleada, si alguien está enojado conmigo ni idea", explicó.

Luego, cerró la conversación aclarando que decidió irse del grupo que tienen en WhatsApp. "Me fui del chat porque yo si tuve un temita con alguien. Si hay una burla pública que las disculpas sean públicas".