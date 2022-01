“No puede ser”: La canción que Ricky Montaner le escribió a Stef Roitman

Instagram

Como ya todos saben, solo restan dos días para la gran boda de Stef Roitman y Ricky Montaner, y todos los preparativos de la misma, parecen tener nervioso al novio que tuvo una pesadilla, donde su pareja lo dejaba y como no pudo volver a conciliar el sueño, decidió escribirle una canción.

“Tuve una pesadilla en donde mi novia me había terminado. Me dolió. No me pude volver a dormir, le escribí una canción”, fueron las palabras de Ricky Montaner mientras se lavaba los dientes en un reel donde anunció el próximo sencillo de Mau y Ricky.

“No puede ser, no puede ser, que haya pasado un año y no me extrañes todavía, que haya pasado tanto y se te olvide en unos días, que después de dejarme hayas seguido con tu vida y yo esté revolcándome en la herida”, es parte de la letra de la canción que le escribió Ricky Montaner a Stef Roitman.

“Sigo triste ☹” escribió también Ricky Montaner en el video que compartió en sus redes, filmando a Stef mirando su celular muy relajada. Sin dudas, el talento del cantante no tiene límites, ya que tiene la capacidad de crear música de cualquier situación que se le presente.

Ricky Montaner y Stef Roitman se casan en El Dok

La unión entre Ricky Montaner y Stef Roitman tendrá lugar en Buenos Aires, este sábado 8 de enero a las 16 horas en El Dok. Más allá del acuerdo de confidencialidad que tuvo que firmar la actriz argentina para no dar a conocer los datos de su propio casamiento, lo más llamativo son las figuras invitadas.

Obviamente, toda la familia Montaner estará presente: Camilo y Evaluna, Mau Montaner y el mismísimo Ricardo Montaner. Pero como si eso fuera poco, confirmaron también su asistencia Mark Anthony, Ricky Martin, Sebastián Yatra y Tini Stoessel que se reencontrarán luego de mucho tiempo.

Se espera que sea la boda del año y está todo dado para que así sea. La ceremonia será mixta, ya que Stef es judía y Ricky Montaner es cristiano evangélico, al igual que toda la familia Montaner. El lugar es soñado y tiene mucho espacio al aire libre para poder disfrutar de la fiesta con tranquilidad.