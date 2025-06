"No soy amiga de ella", Lali Espósito confirmó su alejamiento de la China Suárez

Lali Espósito, en una reciente entrevista con Infobae, se refirió por primera vez de manera directa al estado actual de su relación con la China Suárez, con quien compartió años de trabajo en su infancia y juventud.

Cuando la periodista Tatiana Schapiro le consultó si seguían siendo amigas, la respuesta fue tan sincera como sorpresiva: "No soy amiga de la China", dijo sin vueltas.

Lali confirmó que ya no tiene vínculo con la China

Qué dijo Lali de su vínculo con la China Suárez

Lejos de la polémica, la cantante y actriz explicó que si bien siente cariño por Suárez, ya no comparten un vínculo cercano. "La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas… desde los 10. Pero bueno, hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella", detalló. Según contó, actualmente se entera de su vida “un poco por ustedes (en relación con los medios), un poco por gente en común que tenemos”.

La declaración no pasó desapercibida en redes, donde rápidamente se reavivó el interés por la relación entre las ex compañeras de Casi Ángeles. Sin embargo, Lali se encargó de aclarar que no hay enemistad ni rencor: simplemente, la vida las llevó por caminos distintos. Y fue aún más clara cuando Schapiro le preguntó si estaría dispuesta a compartir una salida o reencontrarse con la China: "Siempre estoy para verla. Nos vemos en un cumple y nos quedamos charlando, me cuenta de sus hijos…", contó, bajando el tono de cualquier posible especulación.

Ante esto, llegó la pregunta de: "y que te deje a los pibes para cuidarlos, ¿si?", a lo que la cantante rápidamente respondió con su característico humor: "Em... No soy babysitter yo, ya tengo dos sobrinos y con eso voy bien", afirmó entre risas. Así, la cantante marca distancia, pero también madurez: reconoce un vínculo del pasado, valora los recuerdos compartidos, pero no fuerza etiquetas.

Por ahora, cada una sigue su camino: la China Suárez en sus proyectos y, posiblemente, cerca del altar, y Lali Espósito con su gira y nuevo álbum, aunque no se descarta que en algún momento vuelvan a coincidir, así sea en reuniones con amigos o colegas en común.

F.A