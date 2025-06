Así fue la reacción de Nicole Neumann luego de que Mirtha Legrand le preguntara sobre Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann visitó el programa de Mirtha Legrand y dejó más que looks y sonrisas. Como suele ocurrir en la histórica mesa, una simple pregunta bastó para ponerle tensión al ambiente. Y esta vez el foco estuvo puesto en su pasado: la relación con Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Todo comenzó cuando Mirtha, sin vueltas, preguntó: “¿Con tu exmarido tenés alguna relación?”. La modelo, visiblemente incómoda, contestó con un seco: “No, tampoco”. La conductora insistió con otra pregunta directa: “¿Las chicas?”, en referencia a las hijas que tiene con el exfutbolista. La también actirz fue clara y cortante: “Las chicas sí, claro, con su padre, perfecto”.

El tema no terminó ahí. La diva, que no suele esquivar las controversias, continuó: “Ellos también fueron padres, de un varón, ¿no?”. Nicole no dudó en responder, aunque con evidente incomodidad al seguir en el mismo tema pero sin titubear: “También, claro, de un varón también, así que son cinco hermanos para las chicas”.

Legrand, perceptiva como siempre, notó el gesto tenso de su invitada y buscó cerrar el tema con una frase empática: “Qué vida dura, difícil, ¿no? Y siempre estás sonriendo”.

La modelo, fiel a su estilo sereno, pero firme, respondió con honestidad para concluir: “Sí, pero bueno, he sido muy resiliente. Mucha terapia, mucho libro de autoayuda y muchas ganas de salir y de superar”.

El cruce fue breve, pero revelador. A pesar de que Nicole evitó profundizar en el conflicto que durante años la enfrentó mediáticamente a Mica Viciconte, su incomodidad fue evidente. Es que la modelo trata de evitar hablar en público sobre la familia de su ex marido.

Actualmente, Neumann vive los primeros meses de crianza de su bebé, Cruz Urcera, junto a su marido, el piloto Manu Urcera, y está enfocada en su presente familiar. De hecho, muy recientemente, disfrutó de una escapada en familia a Córdoba para acompañar a su marido junto a sus hijas mayores, Indiana, Siena y Allegra, y ha compartido varias postales que dejaron en vista los buenos momentos que estaban pasando.

Con su estilo elegante y sin perder la sonrisa, Nicole Neumann salió del paso ante la pregunta de Mirtha Legrand, pero el momento ya se había instalado como uno de los más picantes del programa.

