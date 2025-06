Momi Giardina reveló cómo fue su lucha contra la depresión tras separarse de su pareja: "Lloraba todo el día"

Momi Giardina es, actualmente, una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo. Pero detrás de esa energía positiva, hubo un momento en su vida en el que todo parecía apagado. En diálogo con Resumido Info, la actriz reveló que atravesó una fuerte depresión tras su separación de la pareja con quien estuvo más de una década, un episodio que la dejó sin ganas de levantarse de la cama y con una tristeza profunda, pese al éxito laboral que vivía.

“Yo separada, Juli recién se había mudado sola, la gente en el teatro me re aplaudía pero yo me quería morir. Estaba vacía, extremadamente deprimida”, confesó con crudeza la actriz. Y fue su hija, Juli Castro, quien la ayudó a tomar conciencia de lo que le pasaba: “No le encontraba sentido a la vida hasta que Juli me dijo: ‘mamá, esta no sos vos’”, relató.

Momi Giardina y Juli Castro

Las declaraciones de Momi Giardina sobre la depresión que atravesó

En ese contexto, la actriz y bailarina explicó que le costaba sostener la rutina más básica, incluso salir al escenario: “Lloraba, no me quería levantar y me costaba ir a hacer la función de teatro. Me costaba forzar el estar bien”, contó. Reconoció, además, que todo ese cuadro estuvo directamente relacionado con el final de su relación amorosa: “La depresión llegó 100% por la separación. Veníamos mal, pero yo estaba negada a separarme. Ahora digo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. No estaría donde estoy hoy si no me hubiera separado, porque no era la persona correcta para acompañarme en este presente que estoy teniendo”.

El llamado de atención de su hija y también de sus compañeros de Nadie dice nada fue clave para que buscara ayuda. Así comenzó un proceso terapéutico que transformó su vida, comentando que ya hace dos años pudo dejar la medicación psiquiátrica, pero sigue con apoyo psicológico, lo cual considera fundamental para su bienestar.

Y aunque el proceso fue largo, Momi logró reencontrarse con su esencia: “Un día volví a verme reír, a poner música en mi casa y bailar. Volvió el buen humor y la cosa alegre que siempre estuvo en mí”.

Momi Giardina

Con valentía y honestidad, Momi Giardina abrió su corazón y dejó un mensaje esperanzador; se animó a contar sobre el oscuro momento que atravesó, reconociendo el rol clave de sus seres queridos para salir de ahí.

F.A