Noelia Marzol compartió el emotivo momento en el que su hijo mayor conoció a su hermanita: "No puedo parar de llorar"

El miércoles 21 de diciembre nació Alfonsina, la segunda hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias. La actriz anunció la llegada de la pequeña en las redes, pero fue recién hoy que Donatello, hijo mayor de la pareja pudo conocer a su hermanita.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Noelia Marzol compartió el emotivo video del encuentro entre sus hijos. "Se conocieron Dona y Alfi. No puedo parar de llorar jajaja. Los amo tanto", expresó la artista evidentemente emocionada por la reacción de su hijo mayor.

Ramiro, Noelia y Alfonsina.

En las imágenes se puede ver el amor con el que Donatello recibió a Alfonsina. El niño besó a su hermanita en la cabez y como si eso fuera poco, hasta intentó darle su chupete dejando en evidencia su inmensa generosidad para con la niña que se sumó a la familia.

Fue Ramiro, pareja de Marzol, quien fue a buscar a su hijo para llevarlo a la clínica y luego logró registrar con su celular el emotivo momento que vivieron al presentarle su nueva hermanita a Donatello.

La aclaración de Noelia Marzol

"Ya se que se me ve un pezón, lo edite pero es inevitable. Asique tratemos de salir de ese lugar tonto, el video muestra otra cosa. Sino me hubiera tomado el trabajo de maquillarme las ojeras al menos", sentenció Noelia aclarando que ese detalle no es importante.

Cabe destacar que cuando Donatello llegó a conocer a Alfonsina, Marzol le estaba dando la teta a su hija, por lo que fue imposible de evitar que se vea su pecho completo al momento de grabar el encuentro entre los hermanitos.