Noelia Marzol fue protagonista de un accidente mientras paseaba: "Me quebré la pierna"

Noelia Marzol se encuentra en pareja con Ramiro Arias. Ambos contaron la propuesta de casamiento. “Él es bastante más cursi que yo”, contó la actriz. Sin embargo, la pareja hace algunas horas fue protagonista de un tremendo accidente, del cual hoy se ríen.

Así lo contó Marzol en sus historias de Instagram: “Le pedí ir a pasear tranquilos, a caminar afuera un ratito y así volví” contó mostrando una de sus piernas lastimada. “El señor me llevó a un muelle que tenía un agujero y nunca me dijo que había uno. ¿Y qué pasó? Me caí de lleno en el agujero, de lleno. Me quebré la pierna”, aseguró.

Mientras se escuchaban las risas de Ramiro de fondo, la actriz de Sex exclamó: “No entiendo qué es gracioso. Si te hubiera pasado a vos, jugador de fútbol, es el drama de la vida. A mí, bailarina, yo también uso mis piernas, capo”.

“Ah y antes me hizo pisar un charco”, concluyó muy enojada. Claramente los fanáticos se mostraron preocupados ante el percance, lo cual obligo a la modelo mostrar que se encuentra en perfecto estado de salud y simplemente fue una forma de decir.

