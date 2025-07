Yanina Latorre anunció el verdadero motivo de separación de Gime Accardi y Nico Vázquez: "Tengo el nombre"

La separación de Gime Accardi y Nico Vázquez fue una sorpresa para todos sus seguidores, quienes los acompañaban en su amor desde hace 18 años. Ambos protagonistas compartieron un comunicado en sus redes sociales, anunciando la ruptura, y el actor dio más detalles durante una nota en LAM. Sin embargo, fue Yanina Latorre la que indagó un poco más, desde el viernes pasado, cuando sabía que ya no eran una pareja. La conductora de SQP reveló el verdadero motivo de la separación y contó que tenía "el nombre".

El verdadero motivo de separación de Gime Accardi y Nico Vázquez, según Yanina Latorre: "Tengo el nombre"

El romance de Gime Accardi y Nico Vázquez reunió a muchos fanáticos con el correr del tiempo. Los actores se acompañaron en todos sus proyectos y hasta probaron trabajar juntos en diferentes obras de teatro. Fue así que su vida y su amor fue creciendo, y duró 18 largos años. Sin embargo, de manera sorpresiva, comenzaron a ser protagonistas de rumores de lejanía y, finalmente, anunciaron su separación el martes 8 de julio por la tarde.

La noticia la dieron en sus historias de Instagram, y él decidió salir a hablar en LAM para aclarar algunas dudas. "En 18 años nos han pasado muchas cosas. Con ayuda, terapia y comunicación, que nunca faltó, con mucho amor intentamos... Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que no había que charlar tanto y había que tomar rumbos distintos", sostuvo. Esto no lo liberó de los rumores que comenzaron a crecer, y fue la propia Yanina Latorre la que reveló que tenía el verdadero motivo de separación.

Muchos usuarios habían apuntado a que, en la pareja, había un tercero en discordia, y la conductora de SQP explicó que una de las partes se había enamorado perdidamente de otra persona. "A mí la semana pasada me llegó el dato. Yo conozco gente muy cercana al entorno de ellos, lo chequeo. Me dieron el nombre. Es una persona conocida, pero no voy a decir porque esa persona también está en pareja", explicó en su programa, antes de LAM. Seguido a esto, se viralizó en las redes sociales un video de Vázquez bailando con su co-estrella de Rocky, durante el fin de semana.

Rápidamente, Gimena Accardi salió y aclaró que no se trataba de terceros en discordia, y que no cerraban la puerta a una reconciliación en el futuro. Sin embargo, Yanina Latorre aseguró de que esta noticia estaba confirmada por los del entorno más cercano. Además, agregó la posibilidad de que sus agendas por separado también habían influido en la separación, ya que pasaban más tiempo lejos del otro que junto a su pareja, y eso los había desgastado. Por el momento, los protagonistas no quisieron hablar de motivos, pero si expresaron su profunda tristeza en este momento.

