La modelo Noelia Marzol, quien fue madre por segunda vez de su pequeña Alfonsina, salió hablar después de las críticas que recibió sobre cómo lleva su maternidad. Marzol no dudó en decir que el puerperio que tuvo después del nacimiento de su pequeña fue mejor que el de su primer hijo Donatello, quien atravesó un difícil momento en su salud.

"Con Donatello pasé un puerperio horrible, con Dona en neo, que estuvo al borde de la muerte. Ahora tuve a Alfonsina, pasamos 3 días y volvimos a casa, y ahora la estoy pasando muy bien, y me critican por eso ahora”, comentó a Moskita Muerta en “Por si las moscas”.

La familia: Noelia Marzol y Ramiro Arias con sus hijos Donatello y Alfonsina

"Ojo yo no quiero decir que es todo color de rosas, pero trato de ver el vaso medio lleno porque la anterior experiencia la pasé muy mal, como la mona. Después el resto de las cosas trato de no padecerlas, porque yo sabía lo que iba a pasar, sabía que era obvio que iba a dormir poco, que una persona me iba a necesitar para todo, que los límites son complicados”, agregó.

Noelia Marzol habló de la maternidad doble

La ex protagonista de Sex, la obra éxito de José María Muscari, habló de cómo afronta la maternidad con sus dos hijos Donatello y Alfonsina: “Siempre quisimos maternar y paternar, sin que genere conflicto. Organizarnos para trabajar, impulsar los proyectos personales, seguir individualmente a la vez que siendo padre y madre”.

Noelia Marzol y su hija Alfonsina

Noelia Marzol y su hijo Donatello

“Obvio que por momentos pasas por contradicciones, la gente opinando si me tomo vacaciones sola, que dejo a mi hijo solo y soy mala madre, o cómo me visto porque no doy ‘mami’. Todo el mundo opina. Y hasta yo misma me replanteo qué hago y qué no. Obvio que cada padre tiene la elección de qué manera cría a sus hijos, y no hacerse cargo de los mandatos pero pesa un montón”, cerró Marzol.

J.M