Noelia Marzol contó su experiencia con la maternidad: "Sobrepasada"

Noelia Marzol fue mamá por segunda vez en diciembre pasado. Sus hijos, Donatello y Alfonsina apenas se llevan un año y siete meses. Por eso, es de esperarse que pueda dormir poco y sentirse muy cansada.

Ella misma explicó su experiencia en un posteo en sus redes sociales, donde mostró una foto espontánea con los pequeños.

"Este no es el lado B, esto es ser mamá!", comenzó escribiendo Noelia Marzol. Y continuó: "Les cuento el contexto de la foto. Yo había ido a trabajar con Alfi. Volví a casa y después de la rutina fui a dormir a Dona. A los 5 minutos de acostarse, se vomitó TODO ( encima mío por supuesto) así que me fui a dar una ducha rápida. En el medio, Alfon empezó a llorar de hambre y Dona de sueño…

Y mamá me llamó para preguntarme cómo estábamos".

Noelia Marzol en familia.

Luego, la bailarina señaló: "Ese momento que capturé para mostrarle, en el que estoy realmente sobrepasada, siento que identifica a TODAS las mamás y PAPAS del mundo. Pero nada de lado B. Eso es maternar, como también materno cuando estoy trabajando, cuando me maquillo y visto para salir con amigas, cuando hago Gym".

Por último, Noelia Marzol agregó: "Ser mamá es el combo. Y todas las facetas conviven. Porque podemos y lo damos TODO. Así que aunque desespero, siempre llego a la misma conclusión. Amo ser mamá. Y asumo que algo tan maravillo tiene un 'costo'"

Así confirmó Noelia Marzol el nacimiento de su segunda hija.

Así confirmó Noelia Marzol el nacimiento de su segunda hija

El 21 de diciembre de 2022, Noelia Marzol confirmó el nacimiento de su segunda hija, Alfonsina, y compartió un tierno post.

La bailarina compartió imágenes junto a Ramiro Arias, pero decidió no mostrar la carita de la pequeña. "Bienvenida Alfonsina! Te amamos gorda hermosa! 37 semanas / 3.03 kg Parto vaginal inolvidable, con el apoyo incondicional de Ramiro Arias Te amo amor gracias por esta familia. Sos único", expresó.

Así confirmó Noelia Marzol el nacimiento de su segunda hija.

Luego, Noelia Marzol agradeció a sus seguidores y confirmó cuándo Donatelo, su primer hijo, conocerá a su hermanita. "Gracias a todos por los mensajes de amor, por preguntar, por estar presentes y por acompañarme durante todo el embarazo de Alfi. Ayyy que chochera! Mañana Dona conocerá a su hermanita" , dijo.