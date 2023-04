La bailarina Noelia Marzol de Sex, la obra de José María Muscari, sabemos que se anima a todo. Es una de las figuras del mundo del espectáculo que le gusta mostrar su increíble figuras tallada a mano en sus redes sociales. El último posteo de Noelia, fue con una provocativo conjunto de ropa interior total black de su propia línea de ropa interior.

Los detalles: una conjunto de dos piezas, para la parte superior, un bralette con microtul, la parte inferior, una less con dos tiras regulables. La bailarina posó de forma provocativa con su cabello suelto y ondulado y una make up compuesto por sombras oscuras y un delineado y máscara de pestañas negra. Le sumo un labial color nude.

Noelia Marzol se anima a todo y compartió unas fotos provocativas

Noelia Marzol se anima a todo y compartió unas fotos provocativas

Noelia Marzol se anima a todo y compartió unas fotos provocativas

Noelia Marzol y su estilo sensual

Semanas atrás, la bailarina Noelia Marzol compartió con sus seguidores de Instagram el jugado cambio de look: se cortó el pelo y se ve más sensual que nunca. "Para serte sincera me lo oscurecí porque con los dos post partos estaba quedándome pelada casi... Y el rubio no coopera", detalló Noelia.

Noelia Marzol causó furor con su nuevo cambio de look

Noelia Marzol causó furor con su nuevo cambio de look

Luego, agregó: "Me lo corté porque no tenía tiempo de mantenerlo con los dos bebés. Y ahora que estoy más tranqui volví al largo porque el personaje de Sex, amerita más un estilo sensual", dijo la bailarina estrella de Sex.

J.M