Norberto Marcos estuvo en pareja junto a Fátima Flórez por más de dos décadas. El productor y la actriz rompieron relación en junio del 2023, pero la bomba estalló en el mundo de la política y el espectáculo cuando se confirmó el romance entre la actriz y el candidato a Presidente de la Nación, Javier Milei.

Norberto Marcos por su parte, se enteró por los medios de la nueva relación que tendría su ex, no lo tomó de la mejor manera y revelaron que podría estar pasando problemas de salud.

La salud de Norberto Marcos

La panelista Paula Varela, en “Socios del Espectáculo”, tuvo una charla con Norberto Marcos y reveló: “Me cuentan que él ayer se fue a hacer chequeos médicos”. Luego, la periodista dio más detalles respecto a los diagnósticos de dichos estudios: “Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que él tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble”.

Norberto Marcos en 2006 sufrió un infarto por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en cuatro oportunidades, ante esto, Paula Varela reveló: “Su hijo Federico está muy presente”.

Fátima Flórez y Norberto Marcos

La periodista además, dio detalles de cómo se encuentra Norberto Marcos con la noticia del nuevo amor de su expareja Fátima Flórez: “Dice que él está comiendo y llora”. Antes de finalizar, agregó: “Es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, fue un baldazo de agua fría”, cerró.

J.M