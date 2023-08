Javier Milei fue la gran sorpresa el pasado domingo 13 de agosto en las elecciones PASO 2023. Se convirtió en el candidato individual más votado y en la primera fuerza política del país, con claras chances de ser el más elegido el próximo 22 de octubre y adjudicarse la presidencia del país. Sin embargo, lejos de la política, el líder libertario también tiene su corazón y fue flechado por nada más y nada menos que por Fátima Flórez.

Este lunes se conoció el romance entre Milei y Flórez, una pareja que nadie veía venir, pero que despierta curiosidad. Se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand y aunque para aquella época ambos estaban comprometidos, con el pasar del tiempo, al estar solteros, decidieron darse una oportunidad y aseguran hoy "estar felices".

En la actualidad llevan más de 45 días juntos y todo parece indicar que el vínculo va viento en popa, incluso, hasta estarían organizando una escapada romántica previo a las elecciones generales de octubre próximo. Este dato fue revelado recientemente en "A la tarde", el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV.

Javier Milei.

El primer viaje de Javier Milei y Fátima Flórez como novios

Augusto Tartúfoli entregó detalles de este primer viaje que realizarán Fátima Flórez y Javier Milei como pareja: "Carlos Perciavalle contó que él se enteró el fin de semana y que él llamó a Fátima Florez que le dijo ‘estoy acá con mi novio, te lo paso'. Y le pasó con Javier Milei. De hecho, Perciavalle confirmó lo siguiente: el primer viaje de la pareja como pareja va a ser a visitarlo a él a Punta del Este y posiblemente suceda a mediados de septiembre", aseguró el panelista.

Luego, en conversación con el ciclo de América TV, Carlos confirmó el dato que Tartu había revelado anteriormente. En su intervención, destacó que percibió a la pareja muy enamorada y develó un consejo que les dio para esta primera escapada romántica.

Javier Milei y Fátima Flórez.

"Los veo enamoradísimos. A mí me da la sensación que son muy felices, estaban exultantes el pasado sábado que hablé 40 minutos con los dos (...) Milei pensaba venir ahora, en estos días. Me dijo que tenía que venir a Colonia por un día y que si podía venía hasta acá. Le dije ‘mirá, es un poco lejos porque son 300 y pico de kilómetros hasta Punta del Este'. Y me respondió 'entonces los primeros días de septiembre voy para allá y te voy a visitar. Nos vamos a dar un gran abrazo en tu jardín que es divino'", comentó Perciavalle.

De esta manera queda desclasificado el primer lugar fuera de la Argentina que Javier Milei y Fátima Flórez van a visitar como novios, primero, será el Departamento de Colonia y luego Punta del Este, ambas en Uruguay.

AM