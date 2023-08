Fátima Flórez y Javier Milei generaron un enorme revuelo después de que confirmaran su incipiente romance. Sin embargo, rápidamente se comenzó a comentar sobre Norberto Marcos, de quien la capocómica se separó hace algunos meses. Ahora, contaron cómo es que se enteró de este noviazgo.

En varias ocasiones, Norberto Marcos salió a hablar de la ruptura con Fátima Flórez, que realmente lo afectó mucho a nivel sentimental. De hecho, se lo escuchaba muy esperanzado de poder reconciliarse con la humorista, pero el productor no tuvo suerte y terminó de confirmar su separación luego de que se conociera su noviazgo con Javier Milei.

Javier Milei y Fátima Flórez

Fue en LAM que se comenzó a charlar acerca de la forma en que Norberto Marcos se enteró de este romance cuando Ángel De Brito preguntó: "¿Y Norberto cómo se enteró de todo esto?". Fátima Flórez aseguró que fue ella la encargada de contarle que está comenzando una relación con Javier Milei: "Se lo conté yo porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente antes le avisé a mi exmarido, con tiempo anticipado".

Luego, Marina Calabró sumó más información y explicó cómo lo afectó emocionalmente a Norberto Marcos. "Me contaron que hoy la pasó muy mal Norberto. Por lo que sé, del círculo más íntimo de él, él todavía apostaba a una posibilidad de una vuelta. él en la foto de Whatsapp tiene una foto de Fátima", reveló la periodista.

En Socios del Espectáculo se encargaron de contradecir esta información y aseguraron que, en realidad, Norberto Marcos se enteró del incipiente romance entre Javier Milei y Fátima Flórez a través de los medios. "Él se entera de todo esto por los medios. Fátima no lo llamó, se enteró por los medios. Es un baldazo de agua fría. Lo que me dice gente cercana es que si Fátima se lo decía, sabe que Norberto lo iba a mandar a pasear, entonces no se lo dijo", comentó Paula Varela en el ciclo de espectáculos de El Trece.

"A mí me cuentan que ayer se fue a hacer chequeos médicos. Me dice 'quedate tranquila, está todo bien', pero está muy mal del corazón, no está pasando el mejor momento, o sea que su estado de salud es endeble. Me dicen que él está comiendo y llora, igual lo importante es que coma", siguió Paula Varela.

