Javier Milei se convirtió en el objeto de atención de la prensa luego de las PASO 2023. “El León” como lo apodan, sorprendió a todos y obligó a replantear la campaña de sus principales oponentes. Analistas políticos y encuestadores intentaron explicar el resultado de la victoria.

Cómo es la carta natal de Javier Milei

¿Qué información tienen para darnos los astros? Javier Milei nació el 22 de octubre de 1970, cuando el Sol transitaba en el último grado de Libra, con Mercurio, Urano y Marte en el mismo signo, y Plutón a los 28 grados de Virgo, lo que en astrología llamamos un stellium (un grupo de tres o más planetas en una casa astrológica). El panorama en su cielo natal se completa con Júpiter, Venus y Neptuno en Escorpio, Saturno en Tauro y su Luna en Leo.

Milei es un coctel explosivo, Júpiter en Escorpio exalta su intensidad, para él no existen medias tintas. Decidido, va por el todo o nada. El elemento agua profundiza su emocionalidad. No le gusta que le lleven la contra y directamente elimina de su camino cualquier obstáculo que se le interponga. Sin embargo Saturno en Tauro es el que le confiere su mente fría y racionalidad. Tauro representa el trabajo, en este sentido su carta natal nos dice que Javier Milei no escatima esfuerzos para lograr sus objetivos, dispuesto a trabajar día y noche para conseguir lo que quiere. No es un dato menor que actualmente Júpiter y Urano se encuentren en Tauro, iluminando los aspectos de este Saturno ¿una de las razones de su victoria electoral y posicionamiento en la carrera rumbo a la presidencia?.

Javier Milei y Fátima Flórez

Cómo es la compatibilidad astrológica entre Javier Milei y Fátima Flórez

En los últimos días apareció la noticia de su romance con la actriz Fátima Flórez, confirmado por ellos mismos. Veamos que nos dicen los astros de ella y su sinastría con la carta natal de Milei. Ella posee Saturno, Júpiter y Plutón en Libra, en buen aspecto con el Sol, Mercurio, Urano y Marte en Libra en la carta natal de Milei, los une la capacidad de soñar un futuro diferente.

Ellos imaginaron la vida de éxito que individualmente cada uno forjo y que hoy es una realidad. Ella tiene el Sol y Marte en Acuario, vanguardista, innovadora y una gran luchadora (Marte simboliza al dios de la guerra). Indudablemente nació para destacarse. Lo que seguramente nunca imagino es que el destino podría conducirla a convertirse en la primera dama de los argentinos. ¿Qué compatibilidad astrológica tienen? Lo positivo es que cada uno es muy independiente y está enfocado en su propia carrera, sin invadir ni influenciar al otro, acompañando el presente pero sin eclipsar a su pareja. El punto vulnerable de ambos será la necesidad de atención, Fátima viene de una separación y se enfocó en su profesión para salir adelante, Milei está en plena actividad política ¿tendrá tiempo para brindarle a Fátima, las caricias y ternura que ella necesita?

.Por otro lado, el economista necesitará contención y una mujer presente a su lado ¿Fátima Flórez resignará sus ocupaciones para priorizar la agenda de Javier Milei? Si logran superar estos desafíos la pareja podría prosperar y llegar a buen término.

Por Gabriel Rugiero, el Brujito Maya.

