La batalla legal de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa creciendo. El conflicto envuelve a sus hijas, Francesca e Isabela, quienes aún se encuentran al cuidado de su madre. El futbolista y la modelo decidieron separarse, y por eso discuten por la tenencia de los niños y la cuota alimentaria. En este caso, ingresó la demanda por los alimentos que le había impuesto Wanda a Icardi. La misma termina acumulando una gran cifra en dólares.

Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijas

Nueva denuncia contra Mauro Icardi: ¿Cuánto le debe a Wanda Nara por la cuota alimentaria?

Este lunes, ingresó en la Justicia una nueva demanda contra Mauro Icardi por la deuda que tiene por la cuota alimentaria. Wanda Nara continúa en la batalla legal contra su expareja, que tiene como objetivo la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabela. Las niñas siguen conviviendo con ella, a pesar de los constantes pedidos del futbolista, y mientras se llevan a cabo las audiencias. En esta ocasión, informaron que la Justicia debe tratar el tema de los alimentos, por pedido de la modelo.

Wanda Nara y sus hijos

En Puro Show, explicaron que, desde octubre hasta el día de la fecha, Icardi estaba adeudando 61.500 mil dólares por mes. Esta cifra termina sumando 300 mil dólares por la cuota alimentaria que no le habría pagado a Wanda. Sin embargo, surgió la duda de que si no se había arreglado cuando realizaron la división de bienes. Ante esto, explicaron que no estaba terminada esa división, dado que no se habrían blanqueado algunos detalles.

Mauro Icardi y sus hijas

"Wanda está muy tranquila, porque tiene en claro que este tema de la restitución tarda tiempo, entre dos y tres año. En ese lapso, el futuro de Mauro Icardi puede cambiar. Entiende que el centro de vida de las chicas está en la Argentina, y él no tiene un trabajo fijo. Además, él compró una propiedad en el país, por lo que entiende que sus hijas están haciendo su vida en la Argentina", explicó Marcia "Pochi" Frisciotti, periodista que está en constante contacto con la modelo.

De esta manera, comenzó una nueva batalla entre Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas. Por un lado, el futbolista decidió viajar a Rosario con la China Suárez, donde se reencontró con su familia y realizó la presentación oficial. Por el otro, la modelo realizó una gran fiesta de cumpleaños para Valentino, el hijo que comparte con Maxi López. Junto a su expareja y a todos sus hijos, la conductora vivió un día de lujo en el Delta.

A.E