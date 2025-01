"El que me hace feliz", Wanda Nara declaró su amor por L-Gante

Tras la confirmación de su reconciliación con L-Gante, Wanda Nara emitió un emotivo mensaje de amor hacia su actual novio. En medio de su batalla judicial con Mauro Icardi, la empresaria de cosméticos hizo un parate y descanso unos días en Villa Carlos Paz junto a su nueva pareja. Luego regresó a Buenos Aires, pero sin poder olvidarse de los fogosos días que pasó junto a él, lo recordó con un posteo.

La modelo le dedicó su pluma al cantante de RKT y compartió una imagen de ambos sumamente enamorados que recorrió la red. Fue vía su canal de WhatsApp que Wanda Nara publicó la exclusiva fotografía de ella junto a L-Gante y rápidamente logró saberse qué fue lo que dijo.

Wanda Nara compartió una foto con L-Gante y le declaró su amor

Este viernes 24 de enero, un día antes del cumpleaños 16 de su hijo Valentino López, Wanda Nara le obsequió unas palabras a su pareja L-Gante. Junto con una imagen de ambos en el aeropuerto junto a su avión privado, los enamorados posaron abrazados y combinando el color de sus remeras. En la fotografía se la puede ver a la modelo dándole un beso en la mejilla al músico quien reaccionó con sonriente ante las cámaras.

“Buen día me levante muy feliz hace tiempo que no me pasaba”, comenzó relatando la modelo ante sus 300 mil seguidores de WhatsApp. Acto seguido publica la fotografía de ella junto a L-Gante. “Además de él que me hace feliz, tengo una propuesta laboral en Europa”, comunicó. Horas más tarde volvió a postear imágenes junto al cantante diciendo “Lo extraño”.

La mediática luego de esto envió una serie de audios en donde relata los preparativos para el cumpleaños de su hijo mayor Valentino a quien dio a luz un 25 de enero, pero del año 2009. Sin embargo, antes de dedicarle todo su amor a su hijo y volcarse a los preparativos de su festejo, recordó a su nuevo amor y los apasionados días de vacaciones que vivieron en Carlos Paz esta semana.

Wanda Nara compartió una foto con L-Gante y le declaró su amor ante sus fanáticos luego de haberse separado hace poco menos de un mes de él. La empresaria y el músico mostraron en sus redes sociales y en la aplicación de mensajería verde el amor que se tienen mutuamente. Después de apersonarse en el recital de La Konga esta semana, ambos continuaron acrecentando su romance con un emotivo posteo.

C.G