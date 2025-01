En medio de la gran batalla mediática y judicial que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió tomar un firme postura por las mascotas de sus hijos que continúan en Turquía. La empresaria compartió en sus redes sociales varias fotos mostrando a sus hijas junto a los animales que adoptaron durante su estadía en Estambul.

Wanda Nara reclamó a Mauro Icardi que devuelva las mascotas familiares de Turquía

Tras varias idas y vueltas, la gran batalla mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue más prendida que nunca. Luego de que el viernes pasado la mediación obligatoria no llegará a buen puerto, la empresaria se cansó y decidió compartir con todos sus seguidores varias fotos donde se podía ver a sus hijas con las mascotas de la familia que todavía se encuentran en Turquía.

En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, la conductora mostró su preocupación y deseo de recuperar a los perros y gatos que ella y sus hijos rescataron en Turquía. Hasta el momento, el futbolista se negó a traerlos de regresó, tanto a los animales como a las cosas que quedaron de los niños en la casa en la que residían.

“Para los que preguntan por nuestras mascotas, estamos tratando de recuperarlas. Creo que están en una guardería, pero no lo sabemos bien. Los chicos extrañan a sus perros y gatos”, escribió en una de las imágenes donde se podía ver a su hija Francesca junto a sus tres gatos en la casa de Estambul.

Además, agregó que ella misma está dispuesta a pagar el traslado para que sus mascotas vuelvan a reencontrarse con los menores en el país. “Son gatitas que rescatamos, adoptamos y dormían con Francesca. Los perros, los chicos los extrañan… Quisiéramos que vivan con nosotros en Argentina y creo que están en guardería ahora. Me ofrezco a pagar el traslado de las mascotas de mis hijos”, escribió en otra publicación.

En el último tiempo, según reveló Yanina Latorre, la modelo le pidió a su expareja que le devuelva tanto a ella como a sus hijos sus pertenencias y todo lo que había quedado en la propiedad que compartían. "Wanda quiere dos gatos, un perro (literal). Los cuartos de sus hijos, la ropa y su vestidor. Mauro dice que se lo va a dar cuanto él quiera”, reveló la angelita.

En reiteradas oportunidades, la hermana de Zaira Nara mostró como la ausencia de sus mascotas lastima a los niños y está ocupada por recuperarlos para mejorar así el bienestar de sus pequeños. “Estamos tratando de recuperarlas. Los chicos extrañan a sus perros y sus gatos”, volvió a confirmar Nara en otra de las publicaciones que realizó.

Sin duda alguna, el drama de sus animales generó un gran malestar en los cinco hijos de Wanda Nara, a quien no solo le afecta el malestar de los niños, sino las actitudes que está teniendo Mauro Icardi en cada una de las situaciones que les está tocando enfrentar, sobre todo por el hecho que no tenga en cuenta el reclamo que les hace no solo ella, sino Francesca e Isabella Icardi.

