Bárbara Diez está viviendo una nueva etapa de su vida. Luego de haberse separado de Horacio Rodríguez Larreta tras 20 años de matrimonio, ahora está en pareja nuevamente y reveló que desde el gobierno de Javier Milei le hicieron un curioso ofrecimiento. Sobre esto habló en una entrevista exclusiva con Hola! Argentina.

Por un lado, la organizadora de eventos no se guardó nada y habló del complejo duelo que tuvo que atravesar luego de que su matrimonio finalizara de manera repentina: “Mi proyecto de familia era real, contundente y para toda la vida, fue un golpe muy fuerte e inesperado terminar con mi matrimonio".

Sobre cómo fue este proceso agregó: "Primero el shock, porque no lo creés, pensás que es algo pasajero. Los primeros meses son los más duros, más que nada porque siendo madre una quiere poder contener. Mis hijas son lo más sagrado que tengo. Esa debilidad en la que me encontraba me hizo sufrir muchísimo porque era consciente de que no estaba a la altura y ellas también estaban pasando un momento de muchísimo dolor. El golpe fue para todas. Aún hoy me lo reprocho".

La nueva vida de Bárbara Diez

Actualmente está en pareja con Patricio Tobal desde hace siete meses y está feliz de haberse encontrado nuevamente con el amor y la compañía. Sobre cómo llegaron a conocerse, reveló: "Una pareja de padres del colegio me invitó a comer a su casa y lo invitaron. Él también es papá del colegio, aunque no compartimos camada".

Finalmente, Bárbara Diez habló en esta profunda entrevista sobre el hecho de que Karina Milei te ofreció ser directora de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia. "Fue una sorpresa y un honor recibir su llamado la semana anterior a la asunción del nuevo presidente. Lo sentí un espaldarazo a mi carrera y al mismo tiempo un mimo al alma, un guiño simpático de Dios", expresó.