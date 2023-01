La semana pasada Charlotte Caniggia abandonó la competencia en “El Hotel de los Famosos 2” y los motivos fueron las dificultades que tuvo para poder cumplir con los deberes de ser staff en dos oportunidades y la convivencia con extraños. Es entonces que la producción del reality conducido por Pampita y el Chino Leunis le consiguió un reemplazo.

La nueva participante del reality es nada mas y nada menos que Flor Ventura, quien ingresó esta tarde al hotel y ya se convirtió en una huésped más. Su ingreso sorprendió a todos y fue recibida con mucho felicidad y amor. La que estuvo sorprendida, fue la misma Flor Ventura, que al enterarse que es reemplazo de la melliza de Alex Caniggia expresó: "Me puse re triste en el sentido de que Charlotte es un personaje que me cae bárbaro. Me hubiese gustado compartir un poco con ella acá adentro de El Hotel. Mucho no me quieren contar".

Nueva integrante en el hotel más polémico del país

El ingreso de la modelo al hotel llevó la sorpresa de todos. "La conozco a Flor, nos vimos un par de veces. Me cae muy bien, simpática, divina, muy linda", expresó Fede Barón. “No somos super amigas, pero si nos seguimos en Instagram, me contesta stories, yo le contesto", agregó la ex Gran Hermano Marian Farjat.

La modelo y conductora ingresó al hotel con toda la energía y las ganas de ganar las competencias: "Estoy lista para jugar, estoy lista para darlo todo. Sinceramente tenía un poco de vértigo por cuál iba a ser la bienvenida con la que me recibieran los chicos. La verdad que tanto los chicos, como las chicas, fueron re contra buena onda".

Flor Ventura y su ingreso al Hotel de los famosos

Para finalizar, agregó: “Si puedo elegir dónde dormir, prefiero dormir dentro de El Hotel. No me quieren decir mucho, está lo de Carrillo, cuando les pregunto por Carrillo, no me quieren decir mucho. Entonces hay algunas cosas que no las entiendo, pero ya las voy a entender".

