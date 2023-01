Charlotte Caniggia reveló que no consigue trabajo por culpa de El Hotel de los Famosos 2

Si bien El Hotel de los Famosos 2 no le ha dado a El Trece los resultados esperados, varios escándalos han salido de allí, por ejemplo, la participación de Charlotte Caniggia, la hermana de Alex Caniggia, el ganador de la primera edición del reality.

“A mí me fue bien en el hotel. Entré y estuve una semanita. No, pero para. Entré, volví a entrar. Volví a entrar al repechaje. El hotel me encanta. Muy bueno, muchas peleas. Pampita muy linda. Me costaban las pruebas, pero hice todas", contó Charlotte a través de sus redes sociales.

Charlotte Caniggia no consigue trabajo.

No obstante, en la actualidad la estaría pasando muy mal, ya que, según cuentan algunas fuentes cercanas a Charlotte Caniggia que, no puede conseguir trabajo por haber participado en El Hotel de los Famosos 2, y esto la tiene muy estresada porque necesita generar ingresos para poder cubrir sus necesidades.

Trascendió que Charlotte firmó un contrato con El Trece para no admitir ninguna oferta de trabajo en los medios hasta el mes de abril. Esto, para que su participación en el reality no estuviera en dudas. Y, aunque ya se conoce el ganador de El Hotel de los Famosos 2, la hija de Mariana Nannis tendrá que inventárselas para poder sobrevivir económicamente hasta el final del verano.

La emoción de Charlotte Caniggia por ser tía

Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron con bombos y platillos que serían padres de su primer bebé. Su entorno más cercano reaccionó muy emocionado, incluso, la hermana del ganador de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, Charlotte Caniggia. A través de su cuenta en Instagram le preguntaron si estaba expectante para ser tía, a lo que la mediática respondió muy sincera.

Historia de Charlotte Caniggia.

"Estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Axel, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo", escribió Charlotte Caniggia.

AM