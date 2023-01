Desde el primer día de competencia, y dicho por ella misma, Charlotte Caniggia tenía pensado abandonar la competencia en “El Hotel de los Famosos 2”, pero sus compañeros lograron hacerla cambiar de opinión, aunque no fue por mucho tiempo. Es que la hermana del campeón de la primera temporada, lo había anunciado la semana anterior cuando le hicieron una nota para LAM mientras ella se encontraba en Punta del Este vacacionando. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia rompió el contrato de confidencialidad al dar este tipo de información antes de su salida, la cual fue este miércoles 18 de enero.

“Los voy a abandonar chicos, no me extrañen. Me quiero ir del hotel porque es muy difícil, hay muchas tareas, a mí me tocó en staff dos veces. Es triste, conocí gente super linda y los llevo en mi corazón. Es muy difícil, hay muchas actividades durante el día, por la tele no parece tan duro, pero cuando venís acá es distinto", dijo la hermana de Alex Caniggia antes de despedirse de sus compañeros

Charlotte Caniggia en las playas de Punta del Este donde se encuentra descansando

Como reaccionaron su compañeros la salida de Charlotte del Hotel

“La decisión de Charlotte me duele, me da pena, siento que sumaba al hotel, le daba luz, alegría y se la va a extrañar un montón", fueron las palabras que dijo Rocio Marengo, amiga de la mediática quien se mostró sorprendida y triste por su decisión.

Charlotte Caniggia siendo gerente del staff en "El Hotel de los Famosos"

Enzo Aguilar, también compartió unas lindas palabras sobre cómo era Charlotte dentro del Hotel. “Lejos del personaje de Charlotte Caniggia que todos conocemos, tuve la hermosa posibilidad de conocer el detrás. El día de la foto, creo, todos estábamos comiendo, voy a rescatar este detalle, Charlotte buscó comida y dijo, 'vení, acompañame a dejarle esto a un técnico que no comió'. Para mí ahí está la diferencia entre un montón de otra gente que conozco. Lógicamente la voy a extrañar porque ya es una amiga".

Charlotte Caniggia y su paso por "El Hotel de los Famosos 2"

Por último, Delfina Gérez Bosco, quien se encuentra pasando por un difícil momento tras los rumores de infidelidad con su esposo, dijo: “Es muy sincera, es generosa, es alegre. Estoy feliz de haberla conocido porque en la calle, en la vida misma, no la hubiese conocido, no hubiese tomado un mate y champagne con ella. Es rara y todo eso que ven, pero estoy muy feliz que haya compartido con nosotros. Te quiero mucho. Lo mejor del mundo y nos veremos afuera".

JM