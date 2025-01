La batalla entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue creciendo. Mientras la modelo se dedica a pasar sus días con sus hijos, el futbolista pasó el fin de semana con su nueva novia, la China Suárez. Sin embargo, el pasado domingo, su hija Francesca cumplió 10 años y la polémica creció. Diversos audios y momentos con su padre se viralizaron y los usuarios no dudaron en reaccionar. En las últimas horas, la joven había apuntado con una mujer cercana a Mauro.

Mauro Icardi, Francesca e Isabela Icardi

Fitraron nuevos audios de Mauro Icardi con fuertes reclamos de sus hijas: "¿Le vas a creer a ella?"

En las últimas horas, varios usuarios apuntaron contra Mauro Icardi, debido a que se viralizó un polémico audio con Francesca Icardi. En el mismo, que fue compartido por el periodista Pampa Monaco, se lo escucha mencionar que irá con la policía para buscarlas a ella y a su hermana, Isabella, a lo que su hija responde con inocencia solo preguntando si él asistirá a su cumpleaños. “Si vos querés que haga eso lo hacemos yo no tengo problema, pero después tu mamá sale llorando en los medios”, le responde. Sin embargo, la niña le pidió que fuera solo, sin su pareja actual.

Mauro Icardi, la China Suárez, Francesca e Isabela Icardi

El audio se volvió muy comentado por los usuarios y, en las últimas horas, Puro Show descubrió y filtró nuevos intercambios. Los mismos se refieren a Silvia, la empleada que Icardi contrató y, al parecer, sus hijas no quieren. En uno de los viajes de Wanda Nara, una de las pequeñas le mandó: "¿Vos te olvidas de que me pegaba? Quería robarme a mí, pensando que yo era una pelo****. El billete abajo de la cama, o cuando nos daba la comida. Menos mal que hizo la limpieza de la heladera, porque sino estábamos intoxicados. Cuando iba al colegio y le pedía si le podía dar de comer a las perras, porque yo no puedo teletransportarme. Y llegaba y estaba el plato vacío. Le daba comida y se desesperaban. ¿Vos te olvidaste?".

Mauro Icardi, Francesca e Isabela Icardi

Los mismos sorprendieron a todos, pero contaron que había más. En una conversación entre Mauro y Francesca, ella le aseguró: "Con Silvia no voy a ir. Cuando la eches, voy a ir". Ante esto, él respondió: "Tenés que venir porque lo dijo un juez. Yo no voy a hacer lo que te dice tu mamá, Francesca. Que te quede bien claro". Sin embargo, la joven repitió: "Te estoy diciendo yo que me maltrataba, me pegaba, me robaba. Le vas a creer a ella y no a tu hija".

Finalmente, Mauro Icardi cerró la conversación: "Es mentira, es todo mentira. No creo las boludeces que hace tu mamá, y decile que no sirve de nada. Un juez dijo que tenés que estar con tu papá". Los mismos se viralizaron en redes sociales, y muchos usuarios apuntaron contra el futbolista. Por el momento, Francesca e Isabella Icardi se encuentran viviendo con Wanda Nara, y los hijos de la modelo con Maxi López.

A.E