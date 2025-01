En las últimas semanas, las polémicas que envuelven a Mauro Icardi y Wanda Nara fueron en aumento colocándolos cada vez más en un huracán mediático. Pero todo empeoró en las últimas horas, luego de que se filtrara un polémico audio del futbolista charlando con su hija donde ensucia a la empresaria.

Mauro Icardi

Se filtró el polémico audio de Mauro Icardi charlando con su hija: "Tu mamá sale llorando en los medios"

Mientras Wanda Nara está concentrada en festejar el cumpleaños de Francesca en su casa de Santa Bárbara, la tormenta mediática volvió a atrapar a Mauro Icardi luego de que se filtrara un polémico audio en donde el futbolista mantiene una fuerte conversación con su hija donde se encarga de ensuciar a la empresaria e incomodar a la menor.

El audio, que rápidamente se volvió viral tras ser compartido por el periodista Pampa Monaco en sus redes sociales, permite escuchar al delantero hablando con la niña de temas sensibles relacionados con su madre. En parte del video, se lo escucha mencionar que irá con la policía para buscarlas a ella y a su hermana, a lo que su hija responde con inocencia solo preguntando si él asistirá a su cumpleaños.

“Si vos querés que haga eso lo hacemos yo no tengo problema, pero después tu mamá sale llorando en los medios”, se escucha decir al mayor mientras su hija le repite ‘no’ pero no es escuchada. Icardi, hacía alusión a que el juez dictaminó que en esta fecha las niñas deberían estar con él, no con su madre y eso es lo que le genera su enojo. Además trata de ensuciar la imagen que sus hijas tienen de su madre atacándola con su presencia en los medios de comunicación.

Casi al final de la llamada, la pequeña harta de las contestaciones hirientes de su papá le responde: “bueno, ¿vas a venir a mi cumple sí o no?”. A lo que el exjugador de la selección argentina le contesta sin pelos en la lengua: “Tengo que ver mi agenda”. Cabe recalcar que la conductora de Telefe durante la semana en la mediación que dictaminó el juez, había invitado a su expareja a que este presente con su hija en este momento tan especial como su cumpleaños, pero él indicó que si no iba con la China Suárez, no asistiría.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Luego de la filtración de esta complicada conversación entre Mauro Icardi y su hija, la polémica que los envuelve a él y a Wanda Nara sigue en aumento. Solo se destaca que los problemas ocasionados por el Wanda Gate están lejos de acabar, todo lo contrario cada día se enciende una nueva problemática que no solo los involucra y lastima a los mayores sino a los menores de cada uno que están en medio de todo esto.

