Nuevos detalles del affaire de Mauro Icardi con la China Suárez: "No le anduvo el...".

El escándalo de dimensiones colosales entre Wanda Nara y Mauro Icardi mantiene en vilo a millones de seguidores de la pareja, que, expectantes de lo que pueda ocurrir, siguen día a día todos los por menores.

Tras el vivo que Mauro Icardi hizo en su cuenta de Instagram, nuevos detalles de su affaire con la China Suárez salieron a la luz. Algunos más polémicos que otros, pero siempre picantes. "Hubo un perdón, no sé si fue sincero", dijo el futbolista del Galatasaray de Turquía.

En el programa de Karina Mazzocco, los periodistas y panelistas de A la Tarde, Augusto Tartúfoli y Lucas Bertero fueron al hueso con sus comentarios sobre esa, tan famosa cita, que hubo entre la China Suárez y Mauro Icardi.

Tartúfoli no le puso filtro a su opinión y tras definir a Icardi como un pollerudo por seguir intentando recomponer su relación con Wanda Nara: "Pero si no pudo ni con la China. En el vivo dijo: «Lo que pasó y lo que no pasó". No maestro (Icardi)... No te anduvo el muñeco. No le anduvo el muñeco con la China Suárez».

Contrario a lo que dijo el periodista, su colega Lucas Bertero se fue al otro extremo de la versión: "Yo disiento con vos, para mí fue todo una puesta en escena, ahí pasó de todo, con de todo pasó".

Un año del Wanda Gate: novela de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez

El próximo domingo 16 de octubre se cumple el primer año del Wanda Gate. Ese día fue donde el mundo del entretenimiento nacional empezó a hablar con mucha fuerza de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. La encargada de lanzar la bomba fue la propia empresaria y lo hizo con una contundente y severa frase.

"Otra familia más que te cargaste por zorra". Desde ese momento el matrimonio de Wanda e Icardi ya no fue el mismo y la vida de los dos pasó a ser una historia de la que se habla hasta en los colegios y universidades.

A un año del escándalo que la prensa rosa llamó el Wanda Gate, donde se conoció que la actriz había tenido conversaciones y citas con el jugador a la par que felicitaba a Wanda por su familia, aún siguen saliendo a la luz detalles de ese affaire y las consecuencias siguen vigentes.

La historia dio la vuelta y ahora es Wanda Nara quien está en el ojo de la tormenta por su supuesta relación con el cantante urbano L-Gante, mientras Mauro Icardi clama por su amor y aseguró que no hubo un perdón sincero por lo ocurrido con la China Suárez.