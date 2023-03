Nuria Tomás era novia del deportista Gerard Piqué antes de que se enamorara de la cantante Shakira. Lo cierto es que todo cambio cuando el ex jugador formó familia con la barranquillera con la que tuvo dos hijos Mila y Sasha. Pero, como ya es de publico conocimiento, Piqué e puso los cachos con Clara Chía Marti y todo terminó en separación, mudanza a otro continente e infinidades de temas de la colombiana dedicados a su ex.

Lo cierto, es que Nuria, tuvo una entrevista con la prensa española y se mostró muy sorprendida por las preguntas que le hacían en relación que tuvo con el ex futbolista: "Es increíble que sigan nombrándome por ese tema después de tantos años", comentó, quien tiene planes de boda junto a su pareja August Puig Bosch. Lo cierto, es que las preguntas continuaron pero esta vez, en relación a Shakira.

Nuria Tomás y su pareja August Puig Bosch.

Que dijo Nuria Tomás de Shakira

Nuria Tomás habló de Pique, de la separación de Shakira, y dijo: “No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira. No he tenido la oportunidad de preguntarle". Si bien, prefiere mantenerse fuera del tema y evitar opinión, hizo un comentario al respeto por las canciones de Shakira después de todo el drama amoroso que atravesó: "Cuando hay sentimientos por medio, cada uno lo lleva a su manera”.

Nuria Tomás

Antes de finalizar con la entrevista, la ex de Piqué habló de él y dijo: "Es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor".

¡Re buena onda!

J.M