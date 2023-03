En los últimos días, Shakira y Gerard Piqué han sumado un nuevo capítulo a su novela, y se encuentran atravesando nuevamente por una etapa de mucha tensión. Es que luego de la polémica que provocaron las canciones de la artista con Bizarrap y Karol G, ahora la mudanza de la colombiana a Miami con sus hijos fue el detonante que volvió a poner las cosas calientes.

Gerard junto a sus hijos, Milan y Sasha.

Si bien, la artista ha tenido mucho para decir en los últimos meses, su expareja optó por guardar silencio. Aunque toda la prensa española sabe del total hermetismo que el catalán suele manejar para con ellos, parece ser que Piqué se cansó de ser el malo de la película y estaría cambiando de estrategia: ahora envía emisarios a los medios.

El periodista Jordi Basté, de reconocida amistad con el deportista, fue entrevistado por su colega Marc Grió en el programa Late Show. Y no temió hablar de la ruptura, al punto que, ante la pregunta del conductor, aceptó que pertenece al “team Piqué”. “Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué”, remarcó contundente.

Jordi Basté en el Late Show.

Fue entonces cuando sentó las bases de una teoría diferente sobre la separación: “Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. Se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de como se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”.

Así, el periodista dio a entender que es muy probable que exista un revés en la trama Shakira-Piqué, y que tal vez el/la infiel es otro y no su amigo. Cabe recordar que el ex Barcelona terminó recibiendo el rol de villano por las versiones de infidelidad: incluso hay imágenes suyas con Clara Chía anteriores a junio, cuando se oficializó la ruptura de la pareja.