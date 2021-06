Instalada en Europa desde hace un tiempo viviendo con su pareja, el futbolista Paulo Dybala, no se la suele ver a Oriana Sabatini muy a menudo en programas de televisión. Esta vez, fue invitada a Los Mammones, donde jugó, cantó e hizo fuertes confesiones.

Siguiendo con la lista de importantes personajes del ambiente artístico que aceptan sentarse en el living de Jay Mammon para charlar y entonar canciones de todo tipo, esta vez fue la hija de Catherine Fulop quien, cómoda con la parte musical, ya que hace tiempo se abocó a su faceta de cantante, se divirtió revelando datos de su vida privada y contando anécdotas.

Oriana Sabatini confesó los trastornos alimenticios que sufrió en su vida

Llegando al final del programa, y antes de despedir a la actriz, modelo y cantante, el conductor lanzó: “esta cosa de lo hegemónico y sentirse bellos. Hace poco subiste algo a tu instagram donde mostrabas la panza y el cuerpo natural. Me pareció súper el tema de la aceptación”.

Por su parte, Oriana comentó: “más que nada fue porque hace muchos años, quizás hoy ya no lo tengo tan marcado, que convivo con trastornos alimenticios. Y fue como querer sacarme una mochila de encima. A veces, siento como mucha presión que me pongo yo misma”.

“Es como que sí o sí tengo que verme bien, con el cuerpo hegemónico, y siento que muchas personas también me bardearon y me decían que no podía decir que tenía ese problema porque te ves de cierta manera. Y creo que esa gente es un poco parte del problema”, siguió contando.

Interrumpida por Jay, quien le consultó si había tenido trastornos alimenticios grosos, la hija de Catherine Fulop respondió: “Sí. Anorexia tuve. No se cuanto tiempo porque es un ida y vuelta. La verdad es que empezó hace 10 años, hoy en mi vida estoy bien. Pero siento que una vez que lo empezás a tratar es algo que te acompaña para toda tu vida".

“Entiendo a la persona que le dice que se ve, quizás de la manera que yo me veo, como vos no podés decir que tenés este problema porque tenés cierto peso, ya sea menos o más. Es parte de lo mismo. Los trastornos alimenticios son una enfermedad mental, más que física. Por eso, no siempre la enfermedad se refleja en el cuerpo”, cerró Oriana.

