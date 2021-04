El desgarrador mensaje de Cathy Fulop tras la muerte de Betty Sabatini

Ayer luego de que se confirmara el fallecimiento de Betty Sabatini, la mamá de Gabriela y Osvaldo Sabatini, el más profundo dolor se adueñó de todo el clan. La mujer de 81 años tenía problemas pulmonares que se agravaron luego de contagiarse Coronavirus en 2020. Dolida por la pérdida de su suegra Catherine Fulop compartió un desgarrador posteo en su cuenta de Instagram, usando palabras que tuvo Oriana (un de sus hijas) para ella.

"Mami Betty: así te quiero recordar mi eterna Peter Pan! Hoy me toco leerte antes de tu partida la despedida de una de tus nietas. Te describe perfecta, nada mas que decir! Te amaré siempre Betty", comenzó escribiendo.

"Estuviste con ella Ori tranquila bebé. Hola abu, soy Ori. Se que no me podes ver ni escuchar, pero estoy segura de que si podes oír la voz de mamá o papá leyéndote esta cartita. Quería decirte que por más que yo se que este momento te da mucho miedo, vos y yo sabemos que a una persona como vos, deberían haber muy pocas cosas que le muevan el piso. A pesar de todas las cosas que te pasaron a lo largo de tu vida, siempre fuiste fuego por dentro, tanto que siempre que te miré, pensé: "me encantaría ser como ella cuando sea grande”.

"Me acuerdo que hace un tiempo hablando por teléfono me dijiste que habías sentido que pasaste gran parte de tu vida reprimida, por los demás, por el mundo, por todo. Y recuerdo que yo automáticamente pensé que eso era imposible porque en mis ojos y en los de todos los demás veíamos otra cosa, a otra mujer: Una mujer fuerte, independiente, luchadora, admirable, amorosa, compasiva. Ojalá te hubieses podido mirar con nuestros ojos, porque te aseguro que si lo hacías, todas esas voces internas que se que tenias, hubiesen desaparecido, se hubiesen espantado".

"A pesar de no poder estar ahí ahora para darte un abrazo y decirte todo lo que te quiero, siento que mas allá de los kilómetros, estás cerquita mio, porque estás adentro mio. Estas adentro de todas las personas que tocaste durante tu vida. Se que hay muchas cosas que te gustaría haber hecho, pero yo te veo y pienso “me encantaría hacer todo lo que hizo mi abuela en su vida!”. Quizás sentís que no te alcanzó, pero viviste una vida increíble; con altos y bajos. Vas a dejar un pedacito de vos en cada uno de nosotros, tu familia".

La noticia fue confirmada en las redes por Ángel De Brito, quien con calidas palabras envió sus condolencias a la querida familia. Días atrás, Cathy Fulup había hablado con el periodista en su programa de eltrece, donde había declarado que la mujer se encontraba bastante delicada.

Por su parte, la madre de Oriana Sabatini sólo se limitó a compartir una historia en donde se la ve a la mujer con sus hijas y un emoji de corazón roto. Beatriz Garófalo Sabatini había sufrido una pérdida devastadora en marzo de 2016, cuando murió su esposo, Osvaldo. El hombre sufría Mal de Alzheimer y cáncer, además se supo que falleció en su casa de Buenos Aires, en presencia de su esposa.

